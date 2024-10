Le gouvernement du Canada publie une nouvelle ressource accessible et éducative dans le cadre de son engagement à lutter contre l'antisémitisme : le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH).

OTTAWA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, est fière d'annoncer la publication, par le gouvernement du Canada, du Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Rédigé avec l'aide de plus d'une centaine de personnes, dont des experts de l'antisémitisme, des universitaires et des juristes, le nouveau manuel constitue une ressource complète pour lutter contre l'antisémitisme au Canada.

Cette publication répond à un engagement pris en 2022 par le premier ministre Justin Trudeau, celui d'élaborer un guide sur la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'AIMH, que le gouvernement du Canada a adoptée en 2019 dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Le guide vise à faire connaître cette définition à la population canadienne ainsi qu'à aider les éducateurs, les législateurs, les décideurs et la société dans son ensemble dans la lutte contre l'antisémitisme. En expliquant la définition de l'AIMH et en la mettant en contexte au moyen d'exemples concrets rencontrés au Canada, le guide clarifie les expressions diverses et souvent complexes de l'antisémitisme dans la société contemporaine.

Donner aux Canadiens les moyens de reconnaître et de combattre l'antisémitisme

Étant donné que la lutte contre l'antisémitisme nécessite à la fois sensibilisation et mesures concrètes, le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH fournit des recommandations pratiques qui aideront à mettre en œuvre efficacement la définition de l'AIMH dans plusieurs domaines importants.

Éducation : Stratégies visant à informer les élèves, les étudiants et les enseignants sur l'antisémitisme, et à promouvoir des milieux inclusifs.

Stratégies visant à informer les élèves, les étudiants et les enseignants sur l'antisémitisme, et à promouvoir des milieux inclusifs. Application de la loi : Lignes directrices pour aider à repérer les crimes et incidents haineux antisémites, et agir en conséquence.

Lignes directrices pour aider à repérer les crimes et incidents haineux antisémites, et agir en conséquence. Gouvernement : Recommandations pour garantir que les politiques luttent activement contre l'antisémitisme et soutiennent les communautés juives.

Recommandations pour garantir que les politiques luttent activement contre l'antisémitisme et soutiennent les communautés juives. Lieux de travail : Outils pour créer des lieux de travail exempts de discrimination et de harcèlement antisémites.

Outils pour créer des lieux de travail exempts de discrimination et de harcèlement antisémites. Société civile : Conseils pratiques pour aider les organismes et les particuliers à reconnaître et à combattre l'antisémitisme dans leurs communautés.

Pour en savoir plus et pour accéder au Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH, visitez le site : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/canada-holocauste/antisemitisme/guide-definition-antisemitisme.html

Citation

« Ce guide représente une étape importante dans l'engagement continu du Canada à promouvoir une société plus juste et plus inclusive. En mettant cette ressource essentielle à la disposition de la population canadienne, nous donnons à chacun, des éducateurs aux législateurs en passant par les citoyens ordinaires, les moyens de participer aux efforts d'élimination de l'antisémitisme. »

- Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

« Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral ait publié le guide de l'AIMH. Il constituera une ressource précieuse pour la compréhension et la mise en œuvre de la définition de l'AIMH dans l'ensemble du Canada, et donc pour la lutte contre l'antisémitisme. »

- Irwin Cotler, ancien envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme et président international du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne

Faits en bref

Cette publication répond à un engagement pris en 2022 par le premier ministre Justin Trudeau que le gouvernement rédige un guide sur la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'AIMH.

L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) est une organisation intergouvernementale vouée au renforcement, à l'avancement et à la promotion de l'éducation, de la recherche et de la mémoire sur l'Holocauste. Le Canada s'est joint à l'AIMH en 2009 et a adopté sa définition opérationnelle non contraignante de l'antisémitisme en 2019, dans le cadre de la première Stratégie canadienne de lutte contre le racisme pour la période de 2019-2022.

Deborah Lyons a été nommée envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme en octobre 2023. À ce titre, elle dirige les efforts déployés par le Canada pour lutter contre l'antisémitisme et préserver la mémoire de l'Holocauste, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale. Elle dirige la délégation du Canada auprès de l'AIMH et collabore avec des partenaires au pays et à l'étranger pour renforcer et promouvoir l'enseignement, la mémoire et la recherche sur l'Holocauste dans le monde entier. Elle poursuit également la mise en œuvre des engagements pris par le Canada lors du Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

Dévoilée en juin, la nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme intègre les travaux réalisés par l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Cette stratégie consiste en un investissement de 110,4 millions de dollars pour favoriser la prise de mesures dans les domaines de l'emploi, de la justice et de l'application de la loi, du logement, des soins de santé et de l'immigration.

Le budget de 2024 prévoit 7,3 millions de dollars pour aider l'envoyée spéciale Deborah Lyons à contribuer à bâtir une société plus inclusive et à veiller à ce que les populations juives d'aujourd'hui et de demain puissent se sentir en sécurité au pays comme à l'étranger. Ces fonds s'ajoutent au montant de 5,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, qui était déjà prévu dans le budget de 2022.

En tout, le budget de 2024 accorde un financement de 273,6 millions de dollars sur six ans, à compter de 2024-2025, et de 29,3 millions de dollars par la suite, au Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin d'appuyer la sensibilisation communautaire et la réforme de l'application de la loi, de lutter contre la radicalisation et d'accroître l'aide aux victimes de discrimination et de violence.

Produits connexes

Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH)

Liens connexes

Envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

Le Canada et l'Holocauste

SOURCE Envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements (médias seulement), communiquez avec :Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]