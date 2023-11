Un nouveau dépôt élagué et un vote de grève historique pour les quelque 2 000 membres des syndicats affiliés à la FPPC-CSQ

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - En négociation depuis un an pour le renouvellement de la convention collective de ses membres, la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) a récemment procédé au dépôt d'un cahier élagué de demandes syndicales dans l'objectif d'enfin faire avancer les négociations dans le contexte d'une baisse importante de l'attractivité des conditions de travail du personnel professionnel des cégeps.

Un dépôt élagué pour avancer

Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ, mentionne que, « faisant face à différentes tentatives de récupération patronales et à des offres salariales qui ignorent l'augmentation importante du coût de la vie, la récente rencontre des personnes déléguées en conseil fédéral se voulait un exercice de priorisation de nos demandes syndicales dans une négociation qui, pour le moment, ne répond pas du tout aux attentes légitimes de nos membres et aux besoins de la main-d'œuvre professionnelle des cégeps ».

Le nouveau dépôt élagué contient en effet un nombre limité de demandes et est le résultat de choix difficiles faits au moment où les cégeps peinent à attirer des candidats pour les divers postes de personnel professionnel. « Nous avons répondu à l'appel de la partie patronale et avons donc identifié les demandes qui sont prioritaires pour nos membres afin de donner aux emplois de personnel professionnel de cégeps des caractéristiques qui aideront à attirer et à retenir dans les cégeps du personnel qualifié. Nous attendons maintenant de nos vis-à-vis une réponse positive et concrète à ces mouvements importants de notre part », mentionne Éric Cyr.

Un vote de grève historique à la FPPC-CSQ

Avec un important taux de participation d'environ 70 % des membres des 38 syndicats affiliés et avec un appui voté à plus de 90 % en faveur d'un mandat de grève allant jusqu'à une grève générale illimitée, la FPPC-CSQ participera à la première journée de grève en Front commun, le 6 novembre prochain, avec un débrayage de minuit à midi.

« Le 6 novembre prochain, le personnel professionnel des cégeps préférerait travailler à la réussite des étudiantes et étudiants et travailler à la qualité du réseau des cégeps et des programmes, mais les membres méritent et demandent des conditions de travail modernes et compétitives dans le marché de l'emploi. Les membres veulent des conditions de travail qui permettront de diminuer le taux de roulement du personnel, qui entraîne notamment une constante perte d'expertise dans les cégeps. En fait, la situation actuelle est telle que, par leurs revendications, les membres sont convaincus de défendre tout autant leurs conditions de travail que l'avenir de la qualité des services professionnels et des programmes d'études offerts à la population québécoise », de conclure M. Cyr.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente les trois quarts du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit environ 2 000 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Renseignements: Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cell : 514 219-1485, Courriel : [email protected]