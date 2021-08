OTTAWA, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - Un Canada plus inclusif et prospère est possible, mais il faudra une vision audacieuse et les entreprises, les gouvernements et d'autres intervenants devront s'engager à travailler ensemble afin d'y parvenir. Si nous n'agissons pas maintenant, disent les coprésidentes de ce nouveau conseil consultatif économique, nous compromettons le niveau de vie à long terme des Canadiennes et des Canadiens.

L'honorable Anne McLellan et l'honorable Lisa Raitt, anciennes ministres au sein du gouvernement fédéral, sont les coprésidentes du nouveau conseil consultatif mis sur pied aujourd'hui. Plus d'une dizaine de Canadiens de diverses régions du pays, unis dans leur désir de développer une vision économique ambitieuse pour le Canada et un plan pour la concrétiser, se sont joints à elles sous la bannière une « Coalition pour un avenir meilleur ».

« Trop souvent, les discussions économiques sont axées uniquement sur les problèmes et non sur les opportunités et les solutions », déclare Anne McLellan, ancienne ministre libérale et coprésidente du conseil consultatif. « Nous voulons avoir un autre type de discussion. Nous voulons utiliser cette initiative pour amorcer une conversation nationale sur les mesures que nous pouvons prendre pour garantir aux générations futures une qualité de vie et un niveau de vie qui ont fait du Canada l'envie du monde. »

« Pour élaborer une vision nationale, véritablement inclusive, nous devons solliciter diverses perspectives », a ajouté Lisa Raitt, ancienne ministre conservatrice et coprésidente du conseil consultatif. « Au cours des prochains mois, nous parlerons à un vaste éventail d'intervenants, dont des entreprises, des communautés, des jeunes, des voix autochtones et le gouvernement. Nous les consulterons et nous les réunirons afin d'élaborer une vision économique commune et la création d'un plan pour la concrétiser. »

Plus précisément, le but de cette initiative est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'un plan ambitieux pour l'avenir économique du Canada, en se concentrant clairement sur les mesures visant à réduire les inégalités, à rehausser le niveau de vie et à améliorer concrètement la vie des Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne et de milieux défavorisés.

Le conseil consultatif est composé de :

Yaprak Baltacioglu, Professeure invitée, Munk School of Global Affairs and Public Policy, Université de Toronto

of Global Affairs and Public Policy, Université de Perrin Beatty , président et chef de la direction, Chambre de Commerce du Canada

, président et chef de la direction, Chambre de Commerce du Canada Dax Dasilva , président et chef de la direction de Lightspeed POS Inc.

, président et chef de la direction de Lightspeed POS Inc. Paul Desmarais III , président et chef de la direction de Sagard

, président et chef de la direction de Anna Gainey , présidente de Canada 2020

, présidente de Canada 2020 Ed Greenspon , président et chef de la direction du Forum des politiques publiques

, président et chef de la direction du Forum des politiques publiques Monique Leroux , présidente du Conseil sur la stratégie industrielle, vice-présidente du conseil de Gestion Fiera et ex-présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins

, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle, vice-présidente du conseil de et ex-présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins Mark Little , président et chef de la direction de Suncor Énergie Inc.

, président et chef de la direction de Suncor Énergie Inc. Stephen McNeil , ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse et conseiller stratégique en affaires, Cox & Palmer

, ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse et conseiller stratégique en affaires, Cox & Palmer Sean Speer , chercheur en résidence au Forum des politiques publiques et professeur adjoint à l'Université de Toronto

, chercheur en résidence au Forum des politiques publiques et professeur adjoint à l'Université de Carolyn Wilkins , Bank of England Financial Policy Committee et ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada

, Bank of England Financial Policy Committee et ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada Hassan Yussuff , ancien président du Congrès du travail du Canada

Le conseil consultatif a reçu l'appui du Conseil canadien des affaires, qui travaillera avec d'autres groupes pour organiser un sommet réunissant divers intervenants les 27 et 28 octobre à Ottawa. S'appuyant sur les travaux du conseil consultatif, le sommet représentera une tribune pour discuter de la croissance à long terme du Canada et des moyens de la favoriser. Le sommet permettra en outre de se pencher sur des façons concrètes qui pourraient permettre aux secteurs public et privé de travailler ensemble et d'apporter des solutions.

De plus, le conseil consultatif peut compter sur le soutien des membres de la Coalition pour un avenir meilleur, qui comprend un nombre croissant d'organisations et d'individus qui partagent l'objectif de tenir une conversation nationale au sujet des mesures que doit prendre le Canada pour assurer sa prospérité économique à long terme. La coalition comprend notamment :

L'Association des industries aérospatiales du Canada

Fondation Asie Pacifique du Canada

Association of Consulting Engineering Companies

Building Owners & Managers Association of Canada

Business Council of Alberta

Business Council of British Columbia

Business Council of Manitoba

Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES)

Canada 2020

Canada West Foundation

Aquariums et zoos accrédités du Canada

La Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada

commerce gaie et lesbienne du Canada Conseil des aéroports du Canada

Association des banquiers canadiens

Chambre de Commerce du Canada

Association canadienne de la construction

Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

Conseil canadien des innovateurs

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Manufacturiers & Exportateurs du Canada

Conseil des viandes du Canada

Association canadienne pour la santé mentale

L'Association canadienne de l'immeuble

Croix-Rouge canadienne

L'Association canadienne des producteurs d'acier

Association canadienne des constructeurs de véhicules

Canadian Venture Capital and Private Equity Association

Association canadienne des télécommunications sans fil

Institut C.D. Howe

Initiative du siècle

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain

commerce du Montréal métropolitain Association canadienne de l'industrie de la chimie

Clean Prosperity

Collèges & instituts Canada

Fondations communautaires du Canada

Conseil du Patronat du Québec

CropLife Canada

Fédération des Chambres du commerce du Québec

Fertilisants Canada

First Nations Major Projects Coalition

Food Processors of Canada

Association des produits forestiers du Canada (APFC)

Greater Vancouver Board of Trade

Board of Trade Association des hotels du Canada

Imagine Canada

Médicaments novateurs Canada

Institut de recherche en politiques publiques

Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD)

L'association minière du Canada

Conseil national des lignes aériennes du Canada

Association canadienne des pharmacies de quartier

Chambre de commerce de l' Ontario

commerce de l' Palette Skills

Polytechnics Canada

Le Projet Prospérité

Forum des politiques publiques

Conseil canadien du commerce de détail

Institut pour l'IntelliProspérité

Toronto Region Board of Trade

Association de l'industrie touristique du Canada

U15 Regroupement des universités de recherche du Canada

Universités Canada

World Education Services

D'autres organisations se joindront à la Coalition au cours des prochains jours et des prochaines semaines, le conseil consultatif prévoit annoncer plus de détails sur ses plans pour demander aux Canadiens de tout le pays leurs points de vue sur l'avenir économique du Canada.

Les organisations intéressées à se joindre à la Coalition pour un avenir meilleur sont encouragées à contacter [email protected] pour plus d'informations.

