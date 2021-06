Endre Pedersen devient chef des placements, Titres à revenu fixe des marchés émergents mondiaux. M. Pederson dirigera une équipe de 66 personnes.

BOSTON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui un certain nombre d'améliorations à son équipe Titres à revenu fixe des marchés émergents afin d'harmoniser ses capacités à l'échelle mondiale et d'intégrer ses ressources locales étendues dans le monde entier. Endre Pedersen, spécialiste chevronné cumulant 22 années d'expérience des titres à revenu fixe des marchés émergents, a été promu au nouveau poste de chef des placements, Titres à revenu fixe des marchés émergents mondiaux. M. Pederson dirigera une équipe de 66 personnes responsable de plus de 46 milliards de dollars américains d'actifs gérés*.

Cette annonce survient après plusieurs années de forte croissance des stratégies de titres à revenu fixe des marchés émergents de Gestion de placements Manuvie, qui ont bénéficié de la présence de la société dans de nombreux marchés et de sa capacité de recherche de pointe en matière de titres de créance. La société est d'avis que la poursuite de l'harmonisation de son équipe Titres à revenu fixe des marchés émergents mondiaux contribuera à l'atteinte d'un rendement et d'une prestation de services uniformes dans l'ensemble de la catégorie d'actif. Elle prévoit par ailleurs que la connectivité et la collaboration accrues des équipes permettront de clarifier la stratégie de placement et de répondre plus efficacement aux demandes des clients en matière de produits et de rendement.

« Gestion de placements Manuvie exerce ses activités dans les marchés émergents depuis plus d'un siècle », a déclaré John Addeo, chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, Gestion de placements Manuvie. « Aujourd'hui, nous avons l'une des plus grandes équipes de titres à revenu fixe en Asie. Et sous la direction d'Endre, nous aurons bientôt l'une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées de toute l'industrie. Cette perspective locale - combiné à une expertise approfondie en matière de placements - est d'autant plus importante dans un contexte où les occasions de revenus se font de plus en plus rares pour les investisseurs. Les mesures que nous prenons avec notre équipe des marchés émergents contribuent à élargir la portée de cette dernière et à accroître ses ressources, ainsi qu'à soutenir cette capacité essentielle au sein de notre organisation des placements. »

La société a également annoncé plusieurs autres améliorations à l'appui de la nouvelle structure :

Fiona Cheung, auparavant responsable des titres de créances de la société en Asie hors Japon, a été promue au poste de chef, Recherche, Titres à revenu fixe des marchés émergents mondiaux.

Don Tucker, chef, Recherche, Titres à revenu fixe américains, a été promu au poste de chef, Recherche, Titres à revenu fixe des marchés développés mondiaux.

Joseph Huang a été promu au poste de chef, Recherche, Titres à revenu fixe en Asie du Sud.

Nick Pena, directeur général et analyste de crédit principal, Titres à revenu fixe américains, a été promu chef de secteur de l'équipe de recherche sur les titres à revenu fixe des marchés émergents.

« Ces mesures témoignent du rôle crucial que jouent les marchés émergents à l'égard de l'ensemble des titres à revenu fixe actuels et du vaste bassin de talents qui compose notre organisation de placement, explique Endre Pedersen. Nous estimons que nous avons un avantage concurrentiel à ce niveau. Le fait de mondialiser nos activités et de renforcer cette capacité nous place en meilleure position pour répondre aux besoins de nos clients tout en élargissant l'éventail des résultats de recherche et des connaissances que nous pouvons mettre à la disposition d'autres capacités à Gestion de placements Manuvie. »

*Au 31/3/2021

