Après les visites, la mairesse de Baie-D'Urfé, Heidi Ektvedt, a prononcé un discours empreint d'émotion, soulignant l'importance de l'occasion :

« C'est un grand privilège pour moi que nous soyons réunis ici, dans cette grande salle connue depuis plus de 100 ans comme lieu de rassemblement pour les réunions publiques et centre de prise de décisions pour notre communauté. J'ai hâte d'ouvrir les portes et d'accueillir les voix des citoyens alors que nous prenons ensemble des décisions pour l'avenir de cette communauté ancrée dans l'histoire. »

La célébration s'est conclue par une cérémonie de coupe de ruban, marquant officiellement le début de ce nouveau chapitre pour Baie-D'Urfé. Parmi les participants figuraient l'ancienne mairesse de Baie-D'Urfé, Anne Myles et le député Francis Scarpaleggia, ainsi qu'un petit groupe d'invités venus partager ce moment spécial.

Une invitation à la communauté

Les festivités se poursuivent ce samedi 7 décembre, alors que l'hôtel de ville ouvrira ses portes au public de 13 h à 16 h. Les résidents sont invités à explorer les installations à leur rythme et à découvrir le nouvel espace d'accueil. Tous sont les bienvenus, y compris les enfants et les résidents des villes voisines.

SOURCE Ville de Baie-D'Urfé

Photos et informations de contact : Des photos de l'événement d'hier sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Justin Mah, Coordonnateur des communications, Ville de Baie-D'Urfé, 514 457-7457 | [email protected]