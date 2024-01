Un nouveau challenger s'approche : le téléphone OnePlus 12R arrive aux États-Unis et au Canada

OnePlus redouble d'efforts en matière de performances et propose le téléphone intelligent 2024 dernier cri à un prix compétitif.

DALLAS, le 23 janv. 2024 /CNW/ - OnePlus, marque de technologie de pointe, a dévoilé aujourd'hui le OnePlus 12R lors de son événement de lancement Smooth Beyond Belief à New Delhi. Combinant les meilleurs éléments de le OnePlus 12 avec l'éthique axée sur la performance de la série OnePlus R, le OnePlus 12R est le premier appareil de la série R à être lancé aux États-Unis et au Canada. Le OnePlus 12R sera mis en vente à partir du 13 février au prix de 499,99 $US /669,99 $CA.

OnePlus 12R

« Notre communauté en Inde adore la série OnePlus R ; j'ai hâte qu'ils mettent la main sur le OnePlus 12R et voient ce que notre dernier appareil vedette axé sur les performances peut faire, déclare Kinder Liu, président et COO de OnePlus. Je suis vraiment ravi que nous puissions proposer le OnePlus 12R aux utilisateurs d'Amérique du Nord et d'Europe également. Tout ce que nous faisons est motivé par nos utilisateurs, et je sais que notre communauté mondiale sera également enthousiaste à l'idée d'essayer le OnePlus 12R. »

Le OnePlus 12R est conçu pour être l'appareil idéal pour jouer à des jeux en 2024. C'est l'un des deux appareils dernier cri sortis cette année, l'autre étant le OnePlus 12. Ces appareils sont le fruit d'une décennie de travail et donnent aux utilisateurs la possibilité de choisir ce qui est important pour eux dans leur prochain téléphone intelligent. Ceux qui recherchent le meilleur téléphone polyvalent peuvent opter pour le superbe OnePlus 12, tandis que ceux qui souhaitent se concentrer sur les meilleures performances possibles pour les jeux haut de gamme et le multitâche peuvent choisir le OnePlus 12R.

Une puissance axée sur la performance

Le cœur de chaque téléphone intelligent OnePlus réside dans son logiciel rapide et fluide, et le OnePlus 12R reste fidèle à cette philosophie avec le tout nouveau Trinity Engine. Ce dernier fait appel à six technologies développées par OnePlus pour améliorer les performances de traitement, de la mémoire et du stockage du téléphone - cela fait de le OnePlus 12R une incroyable machine de jeu et de multitâche. Ce logiciel imbattable est associé à un matériel puissant, notamment la puce Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 2, un processeur huit cœurs de 4 nanomètres réglé pour offrir les meilleures performances possibles. En outre, il peut être configuré avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

L'écran le plus avancé jamais vu sur un téléphone OnePlus

La face avant de le OnePlus 12R est équipée d'un magnifique écran AMOLED 120 Hz de 6,78 po qui combine une luminosité et des niveaux de couleur améliorés avec une meilleure réactivité. Cela est dû à la nouvelle technologie LTPO 4.0 sous l'écran qui permet à le OnePlus 12R de modifier son taux de rafraîchissement plus rapidement et plus intelligemment que jamais, contribuant à prolonger l'autonomie de la pile tout en offrant de meilleures performances.

La technologie LTPO reconnaît ce que fait votre téléphone et adapte l'écran pour offrir la meilleure qualité possible. Par exemple, lorsqu'un utilisateur fait défiler des photos dans sa galerie, il est important que l'écran de son téléphone utilise un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz pour que l'affichage soit le plus fluide possible. En revanche, lorsqu'un téléphone affiche une image fixe, défile lentement ou lit un film à 60 Hz, le taux de rafraîchissement de 120 Hz n'est pas nécessaire et épuise l'autonomie de la pile. La technologie LTPO 4.0 détecte la fréquence de rafraîchissement la mieux adaptée à la situation et passe à cette fréquence plus rapidement que n'importe quel autre téléphone, ce qui permet de préserver l'autonomie du téléphone.

Il s'agit non seulement de l'écran le plus avancé jamais conçu, mais aussi de tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un écran OnePlus. Il offre une résolution de 2780 x 1264 pixels par pouce et une cote DisplayMate A+. Lors des tests, il a établi ou égalé 18 records DisplayMate différents. Il prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR 10+ et les couleurs 10 bits. L'écran de le OnePlus 12R affiche une luminosité maximale de 4500 nits et une luminosité maximale globale de 1600 nits, répartie sur 8192 niveaux distincts, et est protégé par le verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Le OnePlus 12R est l'un des premiers téléphones à utiliser son processeur pour détecter l'humidité et réagir en conséquence afin d'éviter les erreurs de manipulation ou les réactions différées.

Le meilleur refroidissement et la meilleure pile jamais conçue

Derrière l'écran se trouve le système de refroidissement le plus avancé jamais conçu par OnePlus, le Cryo-Velocity Cooling System. Ce système se compose de deux chambres à vapeur : une grande et une petite. La petite chambre absorbe la chaleur directement à partir de sa source, comme le jeu de puces, et la répartit uniformément à travers la petite chambre. La plus grande chambre à vapeur absorbe ensuite la chaleur de la plus petite chambre et la laisse se dissiper rapidement et se refroidir sous forme de liquide. Ensemble, ces chambres à vapeur ont une surface totale de 9140 mm2, soit plus de 76 % de plus que le système à l'intérieur du OnePlus 11R. Il a également été construit en utilisant un nouveau type de graphite avec une conductivité thermique de plus de 1700 W/mK.

Le OnePlus 12R remporte également la palme de la plus grande pile jamais installée sur un téléphone OnePlus, totalisant 5500 mA • h. Lorsqu'il s'agit de charger le téléphone, le chargeur SUPERVOOC de 80 W permet à le OnePlus 12R de passer de 1 à 100 % en seulement 31 minutes.

Le OnePlus 12R est également équipé de la puce de gestion de la charge SUPERVOOC S, qui permet de maintenir la pile en parfait état plus longtemps. La puce SUPERVOOC S intervient lorsqu'un utilisateur charge et joue à un jeu exigeant en même temps, s'assurant qu'il n'y a pas de perturbation de l'alimentation de la pile tout en travaillant en arrière-plan pour optimiser la charge.

Par ailleurs, la technologie exclusive Battery Health Engine intégrée à le OnePlus 12R garantit aux utilisateurs une durée de vie de la pile plus longue que sur n'importe quel appareil concurrent. En effet, le OnePlus 12R peut supporter jusqu'à 1600 cycles, soit plus de quatre ans de charge et de décharge complète de la pile chaque jour.

Un appareil photo ultrarapide

Au cœur de l'appareil photo de le OnePlus 12R se trouve le capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels, lequel est largement considéré comme le plus cohérent et le plus performant du marché. Associés aux algorithmes de photographie propriétaires de OnePlus, les utilisateurs peuvent prendre de superbes photos à tout moment. Le OnePlus 12R est également doté d'une série d'objectifs secondaires, dont une caméra ultra-large de 112 degrés, une caméra macro et une caméra frontale de 16 mégapixels - parfaite pour les moments où rien ne vaut un plan super large ou un plan super rapproché.

Un superbe boîtier, solide

Toutes ces avancées sont emballées dans un boîtier étonnant et solide. Disponible dans les coloris Cool Blue ou Iron Gray, le OnePlus 12R est protégé par plus d'aluminium que jamais dans son solide cadre métallique. Le OnePlus 12R en Cool Blue présente une finition brillante avec une apparence légère et fraîche, tandis que le OnePlus 12R en Iron Gray a une sensation mate pour donner une apparence sophistiquée et forte. Les deux coloris sont dotés d'un indice de protection IP64 et du curseur d'alerte OnePlus nouvellement repositionné. En déplaçant le légendaire curseur vers la gauche du téléphone au lieu du côté droit traditionnel, OnePlus a pu modifier la position des antennes, ce qui permet d'améliorer les performances lorsque le téléphone est tenu en orientation paysage - ce qui est parfait pour les jeux mobiles - tout en veillant à ce que le curseur d'alerte reste facile à atteindre.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 12R sera en vente aux États-Unis et au Canada à partir du 13 février, à partir de 499,99 $US/ 669,99 $CA. Le OnePlus 12R sera disponible sur OnePlus.com, Amazon et Best Buy. OnePlus propose également une offre de reprise unique pour le OnePlus 12R - si vous l'achetez sur OnePlus.com, les consommateurs peuvent profiter d'une remise supplémentaire de 100 $ en échangeant N'IMPORTE QUEL téléphone, PEU IMPORTE son état.

Nom du modèle RAM ROM Couleur Prix Canal de vente OnePlus 12R 8 Go 128 Go Gris fer À partir de 499,99 $US / 669,99 $CA OnePlus.com, Amazon at Best Buy (États-Unis et Canada) OnePlus 12R 16 Go 256 Go Gris fer et bleu froid À partir de 599,99 $US / 799,99 $CA OnePlus.com, Amazon at Best Buy (États-Unis et Canada)

Pour plus d'informations sur le OnePlus 12R, visitez le site www.oneplus.com/oneplus-12r.

