SCOTCHFORT, PE, le 24 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau centre récréatif sera construit à Scotchfort grâce à un investissement conjoint de 17 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Cet investissement a été annoncé par le ministre Lawrence MacAulay, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King, le député provincial de Morell - Donagh Sidney MacEwen, et le chef Roderick W. Gould Jr.

Le nouveau centre sera relié au nouveau bâtiment communautaire Abegweit Connects et offrira aux résidents de l'île un nouvel endroit où s'amuser, apprendre, se tenir en forme et se réunir.

Cette installation carboneutre accueillera également des événements sportifs, des célébrations Mawi'omi tout au long de l'année, ainsi que d'autres événements régionaux. Elle offrira aussi à tous les résidents de l'île un lieu où ils pourront se familiariser avec la langue, l'histoire et la culture mi'kmaq. De plus, en cas de phénomèmes climatiques extrêmes, le bâtiment servira de refuge où tous les résidents de la région pourront se réchauffer et ou rester au frais.

« Ici, dans l'Est de l'Î.-P.-É., nous savons à quel point il est important de bâtir des collectivités plus vertes et plus résilientes, et le nouveau centre récréatif d'Abegweit constitue un pas de plus dans la bonne direction. Ce sera un lieu où les gens pourront se réunir, découvrir et célébrer la culture mi'kmaq, ainsi que participer à des activités sportives et à d'autres activités communautaires. Ce sera également un bâtiment carboneutre inclusif, accessible au public et résistant aux changements climatiques, ce qui témoigne de notre engagement commun en faveur de la durabilité environnementale. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La province est heureuse de soutenir la Première Nation d'Abegweit en finançant son nouveau centre récréatif communautaire. Ce projet procurera d'importants avantages aux membres de la communauté, puisqu'il deviendra un centre de services essentiels et de services récréatifs qui soutiendront la population autochtone. Cet investissement stratégique témoigne de notre engagement à travailler en collaboration avec les Mi'kmaq de l'Î.-P.-É. aux priorités communes que sont le développement économique, le bien-être de la communauté et la prospérité. »

Sidney MacEwen, député provincial de Morell - Donagh

« Il s'agit d'un investissement important pour notre communauté et les secteurs ruraux de l'Île-du-Prince-Édouard, qui soutiendra notre croissance dans divers domaines et permettra à tous les résidents de l'île d'avoir accès à une vaste gamme d'espaces, d'équipements et d'activités de loisirs. Un centre récréatif de cette envergure permettra à nos concitoyens d'améliorer leur santé, en plus de créer de la prospérité dans la région en soutenant la création d'emplois et en améliorant les perspectives économiques. Ce centre permettra également à Abegweit de poursuivre son engagement en faveur de la durabilité environnementale et de la résilience climatique. Wela'lioq à tous nos partenaires, c'est la réconciliation en action. »

Roderick W. Gould Jr., chef de la Première Nation d'Abegweit

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 8 000 000 $. La Première Nation d'Abegweit est prête à mobiliser d'autres sources de financement au besoin.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période d'acceptation des demandes de financement au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermée.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés et renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

