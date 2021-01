Cet investissement majeur permettra à CDMV de renforcer son positionnement national, de soutenir sa croissance et d'appliquer les meilleures pratiques des chaînes d'approvisionnement. « La réalisation de ce projet d'envergure se traduira par des améliorations concrètes pour nos fournisseurs, qui font appel à nos services pour la diffusion de leurs produits à l'échelle nationale, et la clientèle vétérinaire que nous desservons. En plus de rehausser l'expérience fournisseur/client, CDMV aspire à créer un environnement de travail hautement sécuritaire, convivial et parfaitement adapté à l'évolution des lieux de travail dans toute leur modernité », affirme Lucia Pollice, présidente - directrice générale, CDMV.

Outre une capacité de distribution accrue, le nouveau bâtiment permettra l'intégration d'équipements technologiques hautement performants, qui auront un impact positif sur l'exactitude et la qualité des commandes. On y retrouvera entre autres, des convoyeurs automatisés, une plateforme de pige sur trois étages, un système informatisé de gestion des commandes et de l'inventaire ainsi que des solutions automatisées de gestion de transport. « Ce projet d'envergure témoigne de notre volonté indéfectible d'atteindre une excellence opérationnelle sans pareil et d'optimiser notre prestation de services au bénéfice de nos partenaires et clients », conclut madame Pollice.

Les travaux débuteront en mars prochain pour se terminer au printemps 2022.

À propos de CDMV

Chef de file pancanadien en distribution de produits et services vétérinaires, CDMV compte sur un vaste réseau de fournisseurs et de partenaires dédiés à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Fondée à Saint-Hyacinthe en 1972, l'entreprise mise aujourd'hui sur quelque 350 employés dont 200 à Saint-Hyacinthe (siège social); les autres sont répartis dans ses centres de distribution de Toronto, Halifax, et Calgary.

SOURCE CDMV Inc.

Renseignements: Brigitte Roy, Coordonnatrice Événements et communications - CDMV, 450-771-2368 poste 326, [email protected]

