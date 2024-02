ST. JOHN'S, NL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Choices for Youth Inc. ouvrira un nouveau centre d'entreprise sociale et d'innovation à St. John's après à un investissement conjoint de plus de 4.3 millions de dollars.

Annoncé par le ministre Seamus O'Regan et Sheldon Pollett, directeur général de Choices for Youth, ce projet consiste à créer un espace aux jeunes pour acquérir des compétences professionnelles et transférables dans un milieu de travail favorable.

Le projet consiste à rénover le bâtiment situé au 340, chemin LeMarchant, à St. John's, afin de créer des espaces destinés à des programmes d'impact social, d'innovation et de développement économique. Les travaux permettront de créer un lieu écoénergétique où jusqu'à 100 jeunes par année pourront acquérir des compétences professionnelles qui leur serviront toute leur vie.

Les travaux d'amélioration qui seront effectués à l'extérieur du bâtiment et le réaménagement de l'intérieur permettront de rendre le bâtiment conforme aux normes actuelles en matière d'efficacité énergétique et d'accessibilité. Une fois achevés, ces travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 84 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3,8 tonnes par année.

Choices for Youth est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui aide les jeunes et les jeunes familles à accéder à un logement stable et à un emploi, et qui travaille dans le but de favoriser la stabilité des familles et l'amélioration de la santé grâce à des programmes novateurs et à des entreprises sociales.

Citations

« Choices for Youth aide les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour faire une réelle différence en milieu de travail. Cet investissement ne va pas seulement aider les jeunes à trouver un emploi. Il permettra de bâtir des carrières. Il changera des vies. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, et député de St. John's‑Sud‑Mount Pearl, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ce soutien, Choices for Youth peut continuer à s'appuyer sur ses trente années d'existence pour donner aux jeunes à risque les moyens de réaliser leur potentiel et de concrétiser leurs aspirations. Lorsque les jeunes disposent d'espaces sûrs, accueillants et encourageants pour acquérir les compétences dont ils ont besoin afin d'obtenir de bons emplois et de bâtir des collectivités solides, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

« Le nouveau carrefour de l'innovation et de l'entreprise sociale Choices for Youth assurera un avenir brillant aux jeunes de St. John's. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir la construction de ce nouvel espace écoénergétique qui offrira des possibilités d'éducation et de formation aux jeunes pour les années à venir. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« Nous sommes heureux de soutenir Choices for Youth dans le cadre de ce nouveau centre d'entreprise sociale, un projet qui l'aidera à poursuivre son important travail en cours, qui consiste à encourager l'autonomisation économique et le changement social auprès des jeunes vulnérables. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'est engagé à soutenir les entreprises sociales novatrices qui contribuent à améliorer les emplois et le bien-être général. »

L'honorable Andrew Parsons, KC, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« Félicitations à Choices for Youth pour cet important financement obtenu, qui permettra de soutenir encore plus l'entreprise sociale et l'innovation, tout en offrant un meilleur environnement accessible pour aider les jeunes vulnérables à acquérir des compétences professionnelles essentielles. Notre gouvernement est fier de faire équipe avec Choices for Youth, qui continue d'offrir des programmes et des services qui font une différence positive dans le développement sain et le bien-être général des jeunes et des jeunes familles de notre province. »

L'honorable Paul Pike, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville est fière de soutenir ce nouveau centre d'innovation dans le cadre de son programme de subventions pour les immobilisations. En investissant dans ce projet, nous investissons dans les jeunes afin qu'ils puissent obtenir un emploi intéressant et stimulant, et s'épanouir au sein de notre collectivité. Nous félicitons Choices for Youth pour sa vision et l'innovation dont il a fait preuve pour mener cette initiative, qui aura un impact durable sur les jeunes à risque pendant de nombreuses années. Nous sommes également ravis de voir ce bâtiment commercial transformé en un espace accessible et écoénergétique, ce qui cadre avec notre objectif de devenir une ville plus durable et plus accessible. »

Danny Breen, maire, Ville de St. John's

« Nous sommes profondément reconnaissants de recevoir ce financement du gouvernement fédéral pour le centre d'entreprise sociale et d'innovation de Choices for Youth. Ce financement stratégique représente une étape importante dans l'établissement d'un écosystème de formation et d'emploi pour les entreprises sociales, conçu pour soutenir les jeunes vulnérables et leur offrir une transition vers des carrières intéressantes. Grâce à cette importante contribution de notre province, nous transformerons le 340, chemin LeMarchant, en un espace dynamique où les jeunes vulnérables pourront acquérir des compétences essentielles et où l'on favorisera l'innovation, l'impact social et le développement économique. Cet investissement témoigne d'une volonté commune de façonner un avenir résilient et inclusif pour les jeunes et les jeunes familles de Terre-Neuve-et-Labrador. »

Sheldon Pollett, directeur général, Choices for Youth

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et 400 000 $ par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador fournit 465 000 $ et la contribution de la Ville de St. John's s'élève à 100 000 $. Les autres partenaires du projet sont la Fondation R. Howard Webster (investissement en finance sociale de 760 000 $), la Fondation Northpine (200 000 $), Martek (100 000 $) et la Fondation Home Depot Canada (100 000 $).

atlantique. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- fournit 465 la contribution de la s'élève à 100 000 $. Les autres partenaires du projet sont la Fondation R. (investissement en finance sociale de 760 000 $), la Fondation Northpine (200 000 $), Martek (100 la Fondation Home Depot Canada (100 000 $). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds BCVI sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Katie Keats, Gestionnaire, Développement de fonds et Communications, Choices for Youth, 709-597-2401, [email protected]