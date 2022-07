GUYSBOROUGH, NS, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Pat Dunn, ministre des Collectivités, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et Emmy Alcorn, directrice artistique du Mulgrave Road Theatre, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,6 millions de dollars pour la construction du nouveau centre de création RoadHouse, une installation destinée aux artistes locaux et régionaux du nord-est de la Nouvelle-Écosse.

« Le secteur des arts de la scène et des arts visuels a une longue histoire au Canada, contribuant à définir et à préserver notre identité culturelle. En utilisant des technologies numériques et durables, ce centre de création soutiendra les artistes de théâtre, les musiciens, les artistes visuels et bien d'autres pendant de nombreuses années - créant ainsi des avantages durables pour Guysborough et le nord-est de la Nouvelle-Écosse, » a déclaré Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Depuis plus de 45 ans, le Mulgrave Road Theatre fait vibrer le public, donne vie à de nouvelles œuvres canadiennes et offre des programmes qui inspirent la prochaine génération d'écrivains et d'interprètes. Notre gouvernement est fier d'appuyer l'expansion du RoadHouse Community Creative Hub, qui aura une grande incidence sur la dynamique communauté artistique de la Nouvelle-Écosse, » a déclaré l'honorable Pat Dunn, ministre des Collectivités, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine.

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada pour cette formidable contribution, qui nous permet d'être non seulement des chefs de file culturels, mais aussi des chefs de file environnementaux, et qui nous fait dépasser le stade du rêve pour faire de notre vision une réalité, » a déclaré Emmy Alcorn, directrice artistique du Mulgrave Road Theatre.

Situé à Guysborough, Mulgrave Road Theatre (MRT) est un organisme culturel reconnu qui mobilise les membres de la collectivité, soutient les collaborations artistiques et culturelles, et crée de nouvelles œuvres théâtrales qui reflètent la vie au Canada atlantique. Une fois achevé, le nouveau centre RoadHouse abritera un espace de création et de spectacle transformable de 2 500 pieds carrés où l'on trouvera des sièges rétractables automatiques pouvant accueillir de 90 à 100 spectateurs. Un espace supplémentaire de 5 500 pieds carrés servira à l'aménagement d'un hall d'entrée polyvalent, de salles de réunion, de vestiaires, d'espaces de rangement, de toilettes, d'ateliers, d'une cabine d'éclairage et de sonorisation, ainsi que d'aires de rassemblement communautaire intérieures et extérieures.

Adapté à partir de l'ancien bâtiment de la société des alcools de la Nouvelle-Écosse, le centre de création RoadHouse est conçu de manière à répondre aux exigences de la norme du bâtiment à carbone zéro - version 2 du Conseil du bâtiment durable du Canada. La nouvelle installation sera dotée de systèmes de ventilation passive et d'un système d'énergie solaire photovoltaïque monté sur le toit. Elle intégrera une conception solaire passive et sera munie de dispositifs d'éclairage et d'appareils sanitaires efficaces. Ce centre culturel et créatif permettra aux résidents du nord-est de la Nouvelle-Écosse de se réunir pour pratiquer, explorer et apprécier les arts de la scène et les arts visuels.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 2,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des communautés inclusives.

