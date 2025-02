Un mouvement populaire contre la privatisation du réseau de la santé

QUÉBEC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Aux côtés de Québec solidaire et du Parti québécois, la CSN a présenté une pétition de près de 10 000 signatures contre la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux, ce midi, à l'Assemblée nationale.

« Les Québécoises et les Québécois n'en peuvent plus que des gens d'affaires fassent du profit avec la maladie pendant que les files d'attentes pour avoir accès à des soins s'allongent ! », s'est exclamé le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr. Il appelle le gouvernement à agir pour mettre fin au privé dans le réseau.

En novembre dernier, la CSN réunissait 4000 travailleuses et travailleurs à Trois-Rivières dans un rassemblement syndical historique contre le recours au privé en santé.

« Les Québécois et Québécoises sont tannés de payer deux fois pour les soins de santé ! Le ministre Dubé a déjà des outils en sa possession pour freiner l'expansion du privé, il ne lui manque que la volonté politique. Québec solidaire s'efforce à lui dire depuis fort longtemps : il peut dès maintenant appliquer le projet de règlement de la RAMQ pour limiter l'alternance des médecins ou freiner l'ouverture des cliniques privées en imposant un moratoire », explique Vincent Marissal, député de Rosemont et responsable solidaire en matière de Santé.

« Nous assistons sous la CAQ à une marchandisation grandissante des soins de santé, un recours croissant au secteur privé qui draine les ressources du réseau public et mine sa capacité d'améliorer l'accès aux soins et la qualité des services. Si la privatisation fonctionnait, depuis toutes ces années, on le saurait! Au Parti Québécois, nous croyons à un système de santé public, accessible et de qualité. Se sevrer du privé fait partie des conditions nécessaires pour y arriver », conclut Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux.

Un plan d'urgence

La pétition initiée par la CSN demande également au gouvernement de mettre en place une série de trois revendications afin de répondre rapidement à la crise d'accès aux soins de santé. La centrale syndicale demande au gouvernement de mettre en place ses trois revendications d'ici le 1er mai prochain, sinon elle promet de faire monter la pression.

Tout d'abord, la CSN demande au ministre de la Santé de freiner l'exode des médecins vers le secteur privé, une fois pour toutes. La CSN demande aussi au gouvernement de cesser d'octroyer des permis de cliniques privées à but lucratif dès maintenant. Finalement, la CSN demande au gouvernement d'instaurer un moratoire sur tous les types de privatisation du travail et des tâches accomplies au public à l'heure actuelle. On parle d'agences de placement, de buanderies, de l'entretien des bâtiments, du transport de patients, etc.

