Un million de dollars remis en 20 ans de partenariat - L'ACRGTQ remet un chèque de 87 000$ à Leucan

QUÉBEC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Mme Gisèle Bourque a annoncé le 4 novembre dernier la remise d'un chèque de 87 000$ à Mme Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan dans le cadre de la 20e soirée Construire l'espoir qui se déroulait à l'hôtel Palace Royal de Québec.

« Grâce à cette activité et celles tenues en cours d'année, l'ACRGTQ et ses membres souhaitent sincèrement faire une différence dans le quotidien des familles touchées par la maladie », a mentionné Mme Bourque.

En effet, depuis 20 ans, l'ACRGTQ est associée à LEUCAN afin de soutenir sa cause. D'ailleurs, c'est 1 million de dollars qui ont été remis pendant cette période aux enfants malades. Outre cette soirée-bénéfice, les membres de l'ACRGTQ ont appuyé l'organisme lors du tournoi de golf et son congrès annuel.

Rappelons que Leucan est une organisation sans but lucratif fondée en 1978. Sa mission est de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/