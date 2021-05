Un membre de la haute direction de l'Autorité remporte le prix Leadership décerné par l'Association des femmes en finance du Québec

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») est fière de souligner que Marie-Claude Soucy, vice-présidente des services administratifs à l'Autorité, s'est vu décerner hier soir le prix Leadership dans le cadre de la 16e édition du gala Les Talentueuses, organisé par l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ).

Mme Soucy a récolté cet honneur en s'illustrant par ses grandes qualités de leader et par sa vaste expérience de gestionnaire acquise au fil de sa carrière professionnelle. Elle s'est jointe à l'Autorité à titre de vice-présidente des services administratifs en 2015, un rôle qui comprend un large éventail de responsabilités allant de tous les aspects relatifs aux finances de l'Autorité jusqu'aux technologies de l'information, en passant par les ressources humaines et, depuis tout récemment, les communications internes.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Marie-Claude pour cette importante reconnaissance qui rejaillit également sur l'ensemble des collègues de l'Autorité », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Elle a notamment joué, au cours de la dernière année, un rôle central dans la gestion de la crise découlant de la pandémie, facilitant notamment le virage de notre organisation en télétravail tout en priorisant le maintien d'une importante dimension humaine dans ce contexte sans précédent. »

Rappelons que les prix de l'AFFQ soulignent annuellement l'engagement, l'implication et l'excellence des femmes évoluant dans le domaine de la finance.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

