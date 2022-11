Un marché complexe tourné vers la croissance : Rapport 2022 sur le marché de l'assurance au Canada d'Aon

TORONTO, le 1er novembre 2022 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), un fournisseur mondial de premier plan de services professionnels, a publié son Rapport 2022 sur le marché de l'assurance au Canada. Publié afin d'aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques et de programmes d'assurance, le rapport d'Aon constate que le marché demeure complexe. Toutefois, la concurrence plus vive, les activités liées aux pertes et les résultats positifs en matière de souscription ont fait en sorte que le marché, qui obtenait des résultats peu intéressants, est maintenant axé sur une croissance rentable.

Bien que les problèmes historiques du marché soient en grande partie réglés, 2022 a apporté de beaucoup de volatilité. Incertitude géopolitique, problèmes constants de chaîne d'approvisionnement encore attribuables à la pandémie de COVID-19, volatilité économique et changements climatiques, tout cela continue de peser sur le marché canadien, et les souscripteurs surveillent étroitement leurs expositions et leur capacité de déploiement en fonction d'une sélection minutieuse des risques.

Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l'année, il sera important de surveiller de près la façon dont les souscripteurs réagissent à des sinistres catastrophiques. On s'attend également à une augmentation du nombre de sinistres dans la plupart des régions, car les coûts découlant d'événements antérieurs se concrétiseront pleinement. L'inflation qui s'accélère ainsi que les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement vont amplifier les coûts encore davantage, et les experts prévoient une période difficile de renouvellements de réassurance à la fin de l'année.

« Les hausses inflationnistes des évaluations ne sont qu'une composante de l'augmentation importante du coût des réclamations », a déclaré Russell Quilley, directeur, Gestion du risque commercial et directeur principal du courtage, Canada chez Aon. « Bien que l'inflation ait augmenté considérablement la valeur réelle de l'exposition, on constate un manque important d'entrepreneurs, de fournitures et d'équipement, ce qui prolonge les périodes de récupération visées par des réclamations pour perte d'exploitation. Ces facteurs contribuent à faire augmenter considérablement le coût des réclamations, et les assureurs exigent que les tarifs augmentent pour refléter les coûts réels des indemnités. »

D'autres constatations importantes :

L'inflation et la hausse des taux d'intérêt continuent de ralentir la croissance, mais l'économie canadienne devrait demeurer solide. Les marchés se tournent prudemment vers la croissance et la rentabilité.

Au premier semestre de 2022, les sinistres catastrophiques assurés à l'échelle mondiale se sont chiffrés à 38 milliards de dollars US, soit 18 pour cent de plus que la moyenne au 21 e siècle, le principal facteur étant les fortes tempêtes de convection.

Historiquement, les plus importantes pertes économiques surviennent pendant la deuxième moitié de l'année, et le marché continue d'observer de près la saison des ouragans dans la région de l'Atlantique, les fortes tempêtes de convection et les feux de forêt, car l'inflation pourrait faire grimper les coûts encore plus.

Les catastrophes ont déprimé le rendement des actionnaires des réassureurs et la mobilisation de capitaux est difficile. De nombreux réassureurs atténuent la volatilité en rééquilibrant leurs portefeuilles, entre autres stratégies.

Les conditions du marché se stabilisent, mais demeurent complexes, car les assureurs appliquent une discipline rigoureuse en matière de souscription et de sélection des risques. Pour les clients, il est essentiel de planifier et de préparer stratégiquement les renouvellements.

Voyez le rapport complet ici.

