Un mandat de journées de fermeture des garderies non subventionnées du Québec sollicité auprès des propriétaires

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les propriétaires des 1 350 garderies non subventionnées en installation du Québec sont actuellement consultés par leur association provinciale (AGNSI) relativement à un mandat de journées de fermeture qui pourrait s'étendre dès les prochaines semaines à tout le Québec.

« Après trois années de travaux menés auprès du ministère de la Famille dans le cadre desquels nous avons fait preuve de transparence et d'ouverture, nous constatons aujourd'hui que le gouvernement n'a pas de plan concret pour permettre à toutes les familles du Québec qui le souhaitent d'avoir une place en garderie pour leur enfant, a expliqué David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) et propriétaire de garderies. 51 000 enfants sont toujours en attente d'une place et le gouvernement s'en-tête à tenter de construire de nouvelles garderies subventionnées au lieu de convertir les garderies non subventionnées au sein desquelles toutes les places requises sont déjà disponibles. »

Depuis 20 ans, le gouvernement du Québec a systématiquement préconisé l'octroi de permis de garderies non subventionnées et la création de places dans ces services de manière à répondre à la croissance de la demande des familles du Québec, sans devoir investir. Depuis le début de son mandat, le gouvernement actuel a choisi de réinvestir dans la petite enfance, de créer des prématernelles 4 ans et de rétablir le tarif unique en CPE et garderies subventionnées. Ces mesures, si pertinentes soient-elles, passent toujours à côté de l'objectif de repenser le réseau en fonction des vrais besoins des parents et des tout-petits, peu importe la région où ils habitent et leur profil socioéconomique.

« Le premier ministre Legault a négocié des transferts de l'ordre de près de 6 milliards de dollars pour le système de garderies du Québec. Il est grand temps d'agir et de mettre en place les conditions nécessaires pour rétablir l'équité entre les familles du Québec, les éducatrices des différents réseaux, et arrêter le ballotage des enfants et des éducatrices d'un établissement à l'autre. Nos membres en ont assez du manque de leadership d'un gouvernement qui a amorcé son mandat en voulant s'imposer comme celui des familles, et un mandat de journées de fermeture est en conséquence actuellement sollicité auprès des exploitants de garderies, » a-t-il ajouté.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 350 garderies privées non subventionnées fréquentées par environ 70 000 enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com .

Renseignements: Pour information ou pour une demande d'entrevue : David Haddaoui, 514-699-7234 (cellulaire), [email protected]