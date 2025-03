Le budget de M. Girard : une occasion manquée, trop peu pour les familles - l'AGNSI demande plus de places converties

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Association des Garderies Non Subventionnées en Installation (AGNSI) dénonce fermement le budget présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard. Encore une fois, le gouvernement rate l'occasion de corriger une iniquité flagrante dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Alors que des milliers de familles attendent une place abordable et de qualité pour leur enfant, le budget 2025-2026 ne prévoit que 1 000 conversions de places de garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Ce chiffre est nettement insuffisant pour répondre aux besoins actuels, alors que plus de 59400 places non subventionnées existent au Québec, dont une grande partie est prête à être convertie dès maintenant.

L'AGNSI, rappelle que Cette annonce va à l'encontre de la promesse électorale de la Coalition Avenir Québec, qui s'était engagée à convertir l'ensemble des garderies non subventionnées en installations subventionnées afin de garantir l'accessibilité et l'équité pour toutes les familles du Québec.

Deux vitesses, deux enfances :

Cette décision perpétue un système à deux vitesses où certaines familles doivent assumer des coûts beaucoup plus élevés pour un service identique. Les enfants des garderies non subventionnées reçoivent le même service éducatif que ceux en milieu subventionné, mais leurs parents n'ont pas accès à un tarif stable et prévisible.

Des garderies prêtes, mais ignorées :

Les membres de l'AGNSI sont prêts à faire leur part. Plusieurs installations respectent déjà les normes de qualité exigées par le ministère de la Famille. Elles ont investi temps, argent et expertise pour offrir un service éducatif de haut niveau. Mais sans volonté politique claire et ambitieuse, ces efforts restent vains.

Un un plan clair et équitable exigé :

L'AGNSI demande au gouvernement Legault

D'augmenter substantiellement le nombre de places à convertir dès cette année. De rendre publique une feuille de route claire pour la conversion de toutes les places non subventionnées admissibles d'ici 2026. D'instaurer un dialogue franc avec les représentants des garderies non subventionnées pour trouver des solutions viables et équitables.

SOURCE Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Relations médias : [email protected], 514-350-922