sanoVie publie des perspectives innovantes sur la façon dont ces soins améliorent la santé du personnel et le rendement de l'entreprise

RICHMOND HILL, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - sanoVie a publié un livre blanc contenant des données inédites qui prouve qu'une prise en charge complète de la ménopause peut aider les employeurs à gérer l'augmentation des primes des soins de santé tout en améliorant le bien-être et le rendement des employés. L'entreprise exploite la seule plateforme de santé numérique qui offre des soins aux femmes en milieu de vie partout au Canada.

« L'augmentation du coût des primes, due en partie aux besoins de santé non satisfaits des femmes en milieu de vie, fait du soutien à la ménopause une nécessité en milieu de travail », a déclaré Angela Johnson, PDG de sanoVie. « Lorsque les employeurs donnent accès à des soins spécialisés, et non seulement à des politiques et à des aménagements, les femmes peuvent gérer leurs symptômes et rester productives. »

La ménopause touche toutes les femmes, mais son impact sur le milieu de travail est souvent négligé. Une femme sur dix quitte son emploi en raison de symptômes non gérés. Au milieu de la quarantaine, les femmes ont davantage recours aux prestations d'invalidité et aux médicaments pour des affections dont les symptômes s'apparentent à ceux de la ménopause. Les données sont claires : les employeurs qui investissent dans de véritables soins pour la ménopause obtiennent des résultats mesurables.

Le livre blanc s'appuie sur des données recueillies auprès de milliers de femmes utilisant la plateforme virtuelle de sanoVie. Destinée à la santé des femmes, sanoMidVie donne accès à des cliniciens experts, des plans de traitement personnalisés, de l'accompagnement et des outils de santé numériques. Les données montrent qu'une prise en charge complète de la ménopause en milieu de travail aide les femmes à gérer leurs symptômes, leur permet de rester engagées et améliore leur bien-être.

En voici les principaux avantages :

80 % d'amélioration de leur qualité de vie globale.

54 % d'amélioration de leur humeur et de leur bien-être émotionnel.

50 % d'amélioration de leur capacité à travailler.

70 % d'amélioration de leurs relations professionnelles et personnelles.

Le message pour les employeurs est clair : offrir des avantages sociaux liés à la ménopause n'est pas seulement une question de santé, c'est une décision stratégique. Les entreprises qui proposent des soins médicaux, un accompagnement et des outils numériques ciblés constatent une amélioration du rendement chez le personnel, voire un taux de rétention plus élevé et de meilleurs résultats de santé. Cela contribue à maîtriser la hausse des coûts des primes d'assurance-maladie.

Pour lire le livre blanc de sanoVie, cliquez ici .

À propos de sanoVie :

sanoVie est la seule plateforme numérique dédiée à la santé des femmes qui offre, partout au Canada, des soins virtuels fondés sur des preuves, un accompagnement par des experts et une navigation en personne. En tant que leader dans le domaine des maladies chroniques et des soins aux femmes en milieu de vie, sanoVie s'associe à des employeurs pour améliorer la santé du personnel, réduire les coûts des soins et stimuler la productivité.

