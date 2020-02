Un leader d'entreprise expérimenté de l'industrie biopharmaceutique se joint à Skyhawk Therapeutics en tant que chef de l'exploitation

« Nous sommes ravis d'annoncer que Terry, un cadre doué et expérimenté sur le plan de la biopharmaceutique, est maintenant chef de l'exploitation de Skyhawk », affirme Bill Haney, cofondateur et chef de la direction à Skyhawk Therapeutics. « Le talent de Terry pour la chimie et les activités d'exploitation est d'une importance inestimable pour réussir à porter à la clinique nos nouveaux candidats-médicaments à petites molécules visant l'ARN, et ce, tant pour les programmes internes que pour ceux de nos partenaires, soit Biogen, BMS, Genentech, Merck et Takeda. »

Au cours de la dernière année, le Dr Connolly a assumé la fonction de chef des affaires à Skyhawk Therapeutics, gérant l'ensemble des activités commerciales et de celles liées au développement de l'entreprise. Auparavant, il a occupé un grand nombre de postes de nature opérationnelle et commerciale à Celgene Corporation, lui qui était plus récemment directeur général du développement des affaires. Il a négocié de multiples transactions pour soutenir le modèle distribué de recherche de Celgene.

Le Dr Connolly a aussi assumé des rôles de direction à Celgene au sein de l'organisme des alliances mondiales, de la division des opérations techniques et de celle de la chimie des procédés, où il a contribué à la réussite de la commercialisation du médicament Otezla de Celgene. Avant de travailler à Celgene, le Dr Connolly a occupé des postes visant le développement de produits chimiques à Wyeth, Roche et Raylo Chemicals (maintenant Gilead Edmonton). Il détient un baccalauréat ès sciences (spécialisé en chimie) de l'Université Mount Allison et un doctorat en chimie organique de l'Université d'Ottawa.

Skyhawk Therapeutics se consacre à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des traitements se servant de sa plate-forme novatrice SkySTAR™ (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) afin de créer des médicaments faits de petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

www.skyhawktx.com

