TORONTO, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Par un avis d'audience daté du 9 septembre 2022 (l'avis d'audience), l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), maintenant l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a introduit une instance disciplinaire contre John Dixon Moody (l'intimé).

Comme il a déjà été annoncé, le 24 janvier 2023, un jury d'audience de trois membres du comité d'instruction de la section de l'Alberta de l'OCRI a mis sa décision sur la conduite fautive et les sanctions en délibéré. Le 21 juin 2023, une comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence devant le jury d'audience. Celui-ci a jugé que les deux allégations énoncées dans l'avis d'audience étaient fondées. En particulier, il a formulé les conclusions suivantes en ce qui concerne la conduite fautive :

Allégation 1 : De janvier 2016 à juillet 2020, l'intimé a modifié 29 formulaires de compte relativement à 25 clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l'ACFM;

Allégation 2 : De janvier 2016 à juillet 2020, il a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 4 formulaires de compte présignés relativement à 3 clients, en contravention à la Règle 2.1.1 de l'ACFM.

Le jury d'audience a imposé la sanction suivante à l'intimé et a indiqué qu'il présenterait ses motifs écrits en temps voulu :

une amende de 18 500 $.

Le jury d'audience a indiqué qu'il déterminera le montant des frais à une date ultérieure.

L'avis d'audience et l'exposé conjoint des faits se trouvent sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca . Durant la période mentionnée dans l'exposé conjoint des faits, l'intimé exerçait ses activités dans la région de Calgary, en Alberta.

