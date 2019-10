Un journalier d'Entreprise RSLB inc. écrasé mortellement à La Tuque, dans le secteur Parent : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Raphaël Paré-Marceau, journalier pour Entreprise RSLB inc. le 25 avril 2019, à La Tuque, dans le secteur Parent.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Paré-Marceau se trouvait au garage de l'entreprise et s'affairait à l'entretien d'une fourche combinée (pince servant à la manipulation de billots de bois). Pour ce faire, il a détaché plusieurs composants de la fourche, pour ensuite monter dans la cabine de la chargeuse sur roues pour la désaccoupler. M. Paré-Marceau s'est alors placé entre la fourche et la chargeuse sur roues pour poursuivre les tâches de retrait des vérins (cylindres dans lesquels glissent un piston et la tige qui y est jointe, sous l'action d'une pression hydraulique). Pendant cette opération, la fourche s'est renversée contre la chargeuse sur roues et a écrasé mortellement le travailleur. Les secours ont été appelés sur les lieux et le décès de M. Paré‑Marceau a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Une fourche combinée s'est renversée sur le travailleur et l'a écrasé mortellement contre une chargeuse sur roues lorsque celui-ci procédait au retrait des vérins hydrauliques de la fourche combinée;

La méthode utilisée lors du retrait des vérins hydrauliques était dangereuse. Elle a amené le travailleur à se placer dans la zone dangereuse de renversement de la fourche combinée.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Entreprise RSLB inc., tous travaux d'inspection, d'entretien, de maintenance et de réparation exigeant qu'un travailleur se trouve dans une zone dangereuse d'une machine. De plus, la CNESST a apposé un scellé sur la fourche combinée interdisant l'utilisant de cette dernière. L'interdiction est toujours en vigueur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux de maintenance d'une fourche combinée, des solutions existent. L'employeur doit donc notamment :

s'assurer d'élaborer et de faire appliquer une méthode de travail sécuritaire prévoyant la stabilisation de la fourche et permettant aux travailleurs d'effectuer la maintenance en demeurant à l'extérieur des zones dangereuses;

informer adéquatement les travailleurs sur les risques liés au travail qui leur est confié et leur assurer la formation et la supervision appropriées afin qu'ils puissent l'accomplir de façon sécuritaire.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés;

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Mécanique d'engins de chantier et Mécanique de véhicules lourds routiers afin de sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004237.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/2owPZQQ

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004237.mp4

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées au contrôle des énergies des équipements mobiles : https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101013/n/controle-energie.

