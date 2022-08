Un jeune chef Québécois sélectionné par LOJIQ dans le cadre du Plan d'action pour la promotion internationale de l'agrotourisme et du tourisme gourmand

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec annonce le départ du premier participant soutenu dans le cadre de ses programmes et de son nouveau financement inscrit au Plan d'action visant la promotion du tourisme gourmand et de l'agrotourisme à l'international. L'objectif du plan d'action est d'accroître la notoriété du Québec comme destination en agrotourisme et tourisme gourmand et par le fait même générer un nombre croissant de touristes internationaux. La candidature du cuisinier autodidacte Samuel Chastenay-Joseph, de Québec, a été retenue par l'équipe du programme Développement de carrière de LOJIQ pour la réalisation d'un stage de perfectionnement en cuisine de 10 semaines au restaurant Hisa Franko en Slovénie. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, accompagnée de la ministre du Tourisme, avait mandaté LOJIQ le 28 juin dernier, pour financer des stages en milieu de travail et des séjours d'apprentissage de moyenne durée à l'international, pour de jeunes entrepreneurs ou de jeunes professionnels.

Développer les compétences des jeunes professionnels de 18 à 35 ans

Le président-directeur général de LOJIQ, Jean-Stéphane Bernard, a tenu à rappeler que de nouvelles approches et pratiques innovantes ont été développées dans plusieurs pays, au cours des dernières années, pour favoriser l'essor d'une offre qui se démarque en matière d'agrotourisme et de tourisme gourmand. En complément des compétences qu'ils développent au Québec, les jeunes adultes d'ici ont intérêt à explorer ce qui se fait ailleurs dans le domaine de l'agrotourisme, des « produits de bouche » ou du terroir. Nous sommes très fiers à LOJIQ d'être la ressource qui accompagne et soutient financièrement les 18-35 ans dans leur développement professionnel tant au Québec qu'à l'international.

Le cuisinier de 31 ans, Samuel Chastenay-Joseph, a témoigné peu avant son départ : L'objectif principal de mon stage est d'améliorer mes techniques culinaires et d'en apprendre des nouvelles. J'ai toujours cru que c'est en sortant de ma zone de confort que je vais m'améliorer le plus. J'adore me mettre au défi, c'est la raison pour laquelle j'ai participé à la 7e saison de l'émission Les Chefs ! Dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre en restauration, l'expérience que je vais acquérir en Europe va m'aider à augmenter mon employabilité. La réalisation de ce projet va m'être bénéfique lorsqu'à mon tour je vais ouvrir mon propre restaurant dans la ville de Québec.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice. LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

