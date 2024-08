MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec salue la nomination de Mme Hélène Drainville à titre de présidente-directrice générale et membre du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) ainsi qu'à titre de secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Mme Drainville a pris ses fonctions à l'OQMJ le 4 juillet. Elle est nommée à l'OFQJ depuis le 30 juillet.

Mme Hélène Drainville a rencontré les membres de l'équipe LOJIQ au bureau de Québec, lors de sa prise de fonction, le 4 juillet (Groupe CNW/Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec) Mme Hélène Drainville nommée présidente-directrice générale de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse et secrétaire générale de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (Groupe CNW/Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec)

Elle succède à M. Jean-Stéphane Bernard, qui dirigeait LOJIQ depuis le 30 septembre 2019.

Hélène Drainville quitte le poste de sous-ministre adjointe aux Relations Afrique, Francophonie et Affaires multilatérales, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, qu'elle occupait depuis 5 ans. La nouvelle PDG connaît bien les Offices jeunesse, siégeant au conseil d'administration de l'OQMJ depuis 2020.

Lors de sa prise de fonction, Mme Drainville a affirmé : « J'ai accepté ce poste parce que je crois en la mission de LOJIQ. Ce fleuron consacre l'importance pour le Québec de la mobilité des jeunes partout dans le monde. Il me tarde de travailler avec ma nouvelle équipe. »

Pour sa part, la secrétaire générale de la section française de l'OFQJ, Marianne Beseme, se dit enchantée de l'arrivée de sa nouvelle homologue du côté québécois : « Je suis très heureuse de la nomination d'Hélène Drainville comme secrétaire générale de l'OFQJ Québec. Je salue son parcours significatif au service de la coopération francophone, et je me réjouis d'inaugurer ainsi le premier binôme de femmes secrétaires générales de l'OFQJ depuis sa création. »

En cette année faste pour la Francophonie internationale, Mme Drainville a aussi reçu, du premier ministre François Legault, le mandat de coordonner la participation du Québec au XIXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Paris, en octobre. L'OFQJ mettra son expertise au profit de cet évènement international majeur, alors que la relation franco-québécoise et le thème de la jeunesse sont revenus à l'avant-plan lors de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres des 11 et 12 avril 2024.

À PROPOS DE LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent, chaque année, des milliers de jeunes du Québec, âgés de 18 à 35 ans, engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, au Canada et à l'international, notamment en Francophonie. LOJIQ relève de Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

