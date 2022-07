Des traditions culinaires de la Chine, du Japon et des Premières nations du Québec seront présentées dans ces trois jardins culturels. De plus, la Maison de l'arbre Frédéric-Back mettra à l'honneur des produits issus des arbres et arbustes indigènes du Québec. Joignez-vous à nous pour découvrir toute la richesse de la biodiversité végétale.

Tous les jours, de 13 h à 16 h.

DÉCOUVERTE PRÉSENTÉE PAR UN.E INVITÉ.E. SPÉCIAL.E

Chaque jour, un.e invité.e spécial.e présentera une gourmandise laquelle sera suivie d'une petite dégustation.

Une thématique différente sera proposée chaque semaine :

1er au 6 août : Semaine des produits de l'arbre du Québec (présentée à la Maison de l'arbre Frédéric-Back)

8 au 13 août : Semaine des Premières-Nations (présentée au Chapiteau événementiel)

15 au 20 août : Semaine du Japon (présentée au Chapiteau événementiel)

22 au 27 août : Semaine de la Chine (présentée au Chapiteau événementiel)

Du lundi au samedi, de 13 h à 16 h.

TOUJOURS UN PETIT CREUX?

Poursuivez votre visite au restaurant ou au café-terrasse du Jardin botanique où vous découvrirez des menus préparés à base d'aliments locaux de qualité avec une touche d'originalité.

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE

L'achat de billets en ligne est fortement recommandé avant de vous déplacer.

est fortement recommandé avant de vous déplacer. Le billet régulier du Jardin botanique de Montréal donne accès à cette activité.

Vous détenez un passeport Espace pour la vie? Réservez votre entrée gratuite!

INFO-STATIONNEMENT

Stationnement payant. Priorisez le transport en commun (la station de métro Pie-IX est située à cinq minutes de marche du site) ou le covoiturage! Les personnes en voiture pourront utiliser le stationnement payant P1 du Jardin botanique (4101, rue Sherbrooke Est).

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Un jardin à croquer, Groupe 3.14, Sophie Keller, 514 436-5886, [email protected]; Espace pour la vie, Isabel Matte, 514 250-7753, [email protected]