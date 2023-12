HARTLEY BAY, BC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 16 millions de dollars pour aider le village de Hartley Bay, où vit la Première Nation Gitga'at, à améliorer ses infrastructures hydrauliques.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, ce projet améliorera considérablement le réseau d'approvisionnement en eau de la collectivité en retenant l'eau à la sortie du lac Upper Gabion, qui pourra ensuite être libérée pendant les mois d'été, qui sont de plus en plus secs.

On construira également un barrage, on mettra en place des mesures de contrôle et on aménagera une route d'accès au chantier. Ces éléments contribueront à protéger la collectivité, ses moyens de subsistance et l'ensemble des ressources halieutiques, y compris le saumon coho, dans la rivière Gabion.

Une fois terminée, cette nouvelle infrastructure aidera les habitants de Hartley Bay à se préparer aux catastrophes environnementales, car ils disposeront d'eau stockée pour lutter contre les incendies de forêt et atténuer les risques de sécheresse. En outre, les améliorations permettront à la collectivité de continuer de profiter d'un approvisionnement en eau sûr, y compris d'un habitat de pêche sain, ce qui protégera sa culture et son patrimoine et soutiendra sa croissance économique.

De plus, les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

« Des infrastructures de qualité pour l'atténuation des effets des catastrophes et l'adaptation à celles-ci assurent la sécurité de nos collectivités. L'amélioration du réseau de distribution d'eau à Hartley Bay augmentera le stockage et l'approvisionnement, ce qui donnera à la Première Nation Gitga'at les outils dont elle a besoin pour faire face aux catastrophes environnementales. Le gouvernement fédéral continuera d'investir dans des projets comme celui-ci, qui renforcent les collectivités, protègent nos écosystèmes et contribuent à la sécurité des Canadiens pour les années à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Avec le réchauffement des étés, la sécheresse est une menace nouvelle, mais réelle pour la viabilité même de Hartley Bay, notre collectivité d'origine. La résilience climatique fait partie de nos priorités depuis des années. Une fois le projet terminé, nous serons en mesure de gérer les ressources de notre bassin versant tout au long de l'année et d'éviter des catastrophes. Nous sommes très heureux et soulagés de recevoir ce soutien du gouvernement du Canada. »

Bruce Reece, chef de la Première Nation Gitga'at

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 16 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé près de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du FAAC.

À ce jour, plus de 2,38 milliards de dollars ont été annoncés pour 88 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, on a alloué une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

