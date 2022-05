Un investissement de plus de 2 M$ pour soutenirle développement de l'offre du parc thématique Anisipi

AMOS, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le projet de développement du parc thématique Anisipi, situé dans la Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi, grâce à l'attribution d'une aide financière de 2 064 800 $ à la Ville d'Amos. Cette initiative vise à mettre en valeur l'eau, en présentant le plan morphologique, historique et patrimonial de cette ressource, et en expliquant sa formation et l'importance de la préserver.

La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

Un montant de 1 790 800 $ provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel. S'ajoute à cette enveloppe la somme de 274 000 $ issue de l'Entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville d'Amos, notamment pour réaliser des actions historiques et patrimoniales liées au projet, avec la collaboration de la communauté algonquine de Pikogan, ainsi que pour mener des actions de mise en valeur de la culture.

« Grâce à ce projet unique et novateur, les visiteurs du parc thématique Anisipi découvriront les différentes facettes de cette richesse qu'est l'eau douce et comprendront l'importance de la protéger. Cette initiative éducative, qui s'ajoute à l'offre attrayante de l'Abitibi-Témiscamingue, contribuera au rayonnement de notre destination. Votre gouvernement est fier d'appuyer les acteurs du milieu qui stimulent l'économie locale en proposant des attractions distinctives pour inciter les touristes à visiter nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis contente de donner un levier supplémentaire à nos régions pour qu'elles développent des projets culturels structurants et innovants comme celui du parc Anisipi. En misant sur de tels partenariats avec les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nos entrepreneurs sont créatifs et visionnaires. Ils ne manquent pas d'idées pour rehausser notre offre touristique, et le projet annoncé aujourd'hui en est la preuve flagrante. La région d'Amos peut compter sur l'une des eaux les plus pures au monde, et je suis très fière qu'elle soit mise en vedette de façon si ingénieuse! C'est avec joie que nous appuyons l'initiative exceptionnelle du parc thématique Anisipi, fruit d'un travail de plusieurs années. Notre magnifique territoire regorge d'attraits qui ne demandent qu'à être découverts, et cette mise en valeur de l'or bleu y contribuera certainement. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Le projet Anisipi deviendra un moteur pour le développement touristique territorial et contribuera au rayonnement de l'ensemble de la MRC d'Abitibi. »

Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste globalement à créer diverses activités, dont quatre zones d'expérience immersive :

o le Puits (chorégraphie de sons et lumières qui invite à suivre le parcours de la rivière souterraine coulant au cœur de l'esker);

o la Plage (sculpture qui prend vie dans un ballet de lumières et qui propose de remonter le temps jusqu'à la naissance du lac Beauchamp, magistral héritage des glaciers);

o le Refuge (visite du repaire de l'homme qui parlait avec les loups, pour observer le territoire abitibien tout en se laissant bercer par les chants et les cris des bêtes);

o le Tipi, situé à Pikogan, communauté abitibiwini/anicinabe (à travers des projections et des ombres, histoire initiant les visiteurs à la culture, aux valeurs et à la sagesse des premiers habitants de la région relativement au respect de l'eau et de l'écosystème).

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise à permettre le développement d'éléments à forte portée touristique qui contribuent à faire du Québec une destination touristique de calibre international.

