Plus d'une vingtaine de professeures et professeurs reçoivent du financement du gouvernement du Canada pour leurs projets dans des disciplines clés des sciences, du génie et des sciences humaines.

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est heureux d'annoncer que plusieurs membres de sa communauté professorale et de sa communauté étudiante ont obtenu d'excellents résultats lors du dévoilement public des récents concours de financement des organismes subventionnaires canadiens.

Le gouvernement du Canada a fait l'annonce d'une série d'investissements de plus de 1,7 milliard de dollars dans des travaux de recherche de pointe en santé, en environnement, en développement économique et dans bien d'autres domaines, aux quatre coins du pays.

Ces résultats ont été dévoilés, aujourd'hui, par Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, à l'Université de Montréal. Celui-ci agissait au nom des ministres de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Francois-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, Mark Holland.

Au total, ce sont 14,3 millions de dollars qui ont été reçus par l'INRS dans le cadre de cette annonce par l'entremise de programmes de subventions et de bourses de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), des Chaires de recherche du Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), et des Instituts de recherche du Canada (IRSC).

« Investir dans l'excellence en recherche, c'est apporter des solutions aux grands défis sociétaux du Québec et d'ailleurs. Le succès de nos chercheuses et chercheurs dans le cadre des nouveaux investissements annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Canada renforce la pertinence du modèle unique de l'INRS. Ces fonds vont permettre à l'INRS de poursuivre ses activités de recherches et de formation dirigées vers des créneaux stratégiques pour l'avancement de la société. »

-- Luc-Alain Giraldeau, directeur général, INRS

« Au nom de la communauté de l'INRS, je félicite tous nos récipiendaires. C'est une grande fierté de voir de tels investissements dans les talents, la relève et les infrastructures de notre établissement. Cela contribuera sans aucun doute à stimuler les découvertes et les innovations pour un avenir durable, à l'échelle du Canada. »

-- Isabelle Delisle, directrice scientifique par intérim, INRS

Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)

La professeure Valérie Langlois et les professeurs Roberto Morandotti et Tiago Falk sont les corécipiendaires du Fonds d'innovation 2023 de la FCI. Grâce à ce financement, deux nouvelles infrastructures de recherche verront le jour à l'INRS, permettant ainsi à la communauté de recherche de s'attaquer aux enjeux cruciaux qui touchent notre planète et de donner suite à des idées ambitieuses qui favorisent l'innovation.

La chercheuse du Centre Eau Terre Environnement de l'INRS, Valérie Langlois sera à la tête du Centre d'excellence MIXTUROMICS. Ce sera le premier centre au Québec et le seul au monde à intégrer une infrastructure et une expertise de pointe pour cibler la détection, le devenir, les effets sur la santé environnementale et la modélisation de la contamination des mélanges environnementaux urbains, agricoles et nordiques dans un seul programme. Ce centre composé de quatre plateformes aura pour objectif d'étudier de façon plus poussée les contaminants chimiques dans l'eau, le sol, l'air et les aliments, tant sur le terrain qu'en laboratoire.

MIXTUROMICS qui reçoit un financement total de 3,9 millions de dollars de la FCI (incluant 1 960 000 $ attribués à l'INRS) sera dirigé par l'INRS en collaboration avec l'Université McGill et l'Université de Montréal.

Le programme de recherche QUALITY (pour Quantum and Artificial Intelligence Light Infrastructure for Tomorrow sustainable sYstems, en anglais) sous la responsabilité des professeurs Roberto Morandotti et Tiago Falk du Centre Energie Matériaux Télécommunications, contribuera à l'avènement de la prochaine génération d'Internet. Il sera axé sur le développement de technologies liées aux réseaux de télécommunications, impliquant notamment la transmission de données multisensorielles, telles que les vibrations, les odeurs et le toucher - communément appelées Internet des Sens (IoS) et Internet tactile (TI).

Ce projet financé à hauteur de 5 104 325 millions de dollars (dont 2 740 319 $ attribués à l'INRS), sera mené en collaboration avec des équipes de l'Université McGill, de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et de l'Université de Toronto.

Cliquez-ici pour en savoir plus.

