Un important syndicat à l'Université de Montréal signe un nouveau contrat

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Un important syndicat à l'Université de Montréal signe finalement aujourd'hui son nouveau contrat de travail. Rappelons que ces membres avaient rejeté une entente de principe en janvier dernier. À la suite d'une conciliation entamée en mars, suivie d'un mandat de grève en mai et en juin, ils et elles avaient ratifié une recommandation du conciliateur.

En effet, les 230 membres du Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal (SEEUM, SCFP 1186) avaient voté à 91 % pour un mandat permettant de recourir à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève au moment jugé opportun.

« Heureusement, nous avons trouvé une entente à la table de négociation. Je remercie les membres pour leur appui. Nous sommes heureux et heureuses de commencer la nouvelle année avec une convention collective avantageuse pour ces salarié(e)s », d'expliquer Yannick Tremblay, président du SEEUM.

Les principaux enjeux entre les parties étaient une meilleure conciliation travail-vie privée et un rattrapage salarial dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, en particulier pour les métiers spécialisés.

Le syndicat a obtenu la semaine de travail de quatre jours pour ses membres et une amélioration des clauses relatives aux vacances. De plus, l'université s'engage à étudier le marché de l'emploi afin de s'assurer que certains métiers sont payés adéquatement.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 10 340 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]