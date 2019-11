Un important fabricant de produits coupés-cousus annonce un partenariat de vente au détail avec Best Buy Canada

Les produits d'Acme Made, de Minneapolis, seront vendus par le plus grand détaillant de produits électroniques du Canada

MINNEAPOLIS, 31 octobre 2019 /CNW/ - Acme Made, l'une des marques du portefeuille de The Airtex Group et un fournisseur mondial de sacs à dos, de fourre-tout ainsi que d'accessoires et d'étuis pour tablettes électroniques et ordinateurs portables de grande qualité, annonce aujourd'hui que certains produits Acme Made seront en vente dans les magasins Best Buy partout au Canada.

« Les produits Acme Made ont été demandés et sont prisés par les gens du Canada. Nous sommes très heureux de compter sur des points de vente dans ce pays pour soutenir nos clients en leur donnant accès aux produits Acme Made », affirme Michael Noer, président de The Airtex Group et d'Acme Made.

Les produits suivants seront offerts en magasin et en ligne à l'adresse www.bestbuy.ca. Les prix commencent à 44,99 $ CA.

À propos de The Airtex Group | Acme Made

Établi en tant que fabricant de textile agricole en 1918, The Airtex Group est devenu l'un des principaux fabricants de produits coupés-cousus de l'industrie. Comptant près de 100 employés s'affairant depuis le siège social de 35 000 pieds carrés situé à Minneapolis, au Minnesota, et divers emplacements de la planète, The Airtex Group offre à sa clientèle des services internes liés à la production et à la conception visant les articles de consommation intermédiaire de marque de distributeur vendus sous une variété de bannières partout dans le monde. Acme Made, la marque de The Airtex Group, offre des sacs à dos, des fourre-tout et des étuis d'ordinateurs portables de grande qualité qui sont à la fois authentiques, simples et branchés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le www.acmemade.com.

Afin d'en savoir davantage sur les solutions textiles et les produits de couture personnalisés de The Airtex Group pour les solutions de première qualité destinées au commerce de détail et aux fabricants de matériel d'origine, visitez le site suivant : https://www.airtexgroup.com.

SOURCE Acme Made

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ali Hinderaker, 612-337-0087, http://www.acmemade.com

Related Links

http://www.acmemade.com