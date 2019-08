Un important cabinet indépendant de conseils sur le vote par procuration recommande aux actionnaires de Transat de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement proposé avec Air Canada

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'Institutional Shareholder Services inc. (« ISS ») a recommandé aux actionnaires de Transat de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement (l'« arrangement ») entre Transat et Air Canada.

Cette recommandation favorable d'ISS a d'abord été publiée le 11 août 2019 et se fondait sur le prix original de 13 $ l'action reflété dans la convention d'arrangement exécutoire avant modification en vertu de laquelle Air Canada devait acquérir la totalité des actions en circulation de Transat. ISS a réitéré sa recommandation aux actionnaires de Transat de voter EN FAVEUR de l'arrangement dans un avis subséquent après que le prix par action payable par Air Canada a été porté à 18 $ en vertu d'une modification datée du 11 août 2019.

Recommandation favorable d'ISS

ISS est un important cabinet indépendant de conseils sur le vote par procuration qui, entre autres services, fournit des recommandations de vote par procuration aux caisses de retraite, aux gestionnaires de placements, aux fonds communs de placement et aux autres actionnaires institutionnels.

Pour parvenir à sa conclusion, ISS a constaté que :

« L'acquisition par Air Canada est appuyée compte tenu de l'importance et de la certitude de la contrepartie entièrement en espèces, des risques d'exécution associés à d'autres solutions de rechange, y compris le statu quo, et du processus de vente mené par le conseil, qui semble avoir donné aux autres soumissionnaires de nombreuses occasions de présenter des offres supérieures. »

Convention d'arrangement avec Air Canada

Aux termes de la convention d'arrangement exécutoire conclue entre la société et Air Canada le 27 juin 2019, modifiée le 11 août 2019 et approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Transat (le « conseil »), Air Canada acquerra toutes les actions en circulation de Transat pour 18 $ par action. La valeur de la transaction entièrement en espèces est d'environ 720 millions $.

Assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat

Conformément aux dispositions d'une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec obtenue le 17 juillet 2019, les actionnaires de Transat seront appelés à examiner une résolution spéciale approuvant l'arrangement et à voter sur celle-ci. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat (l'« assemblée ») se tiendra le vendredi 23 août 2019 à 10 h à l'hôtel Sofitel Montréal situé au 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec).

Le conseil et le comité spécial du conseil (le « comité spécial »), appuyés par leurs conseillers financiers et juridiques, continuent de réitérer à l'unanimité que le plan d'arrangement (l'« arrangement ») entre Transat et Air Canada est dans l'intérêt supérieur de Transat et de ses parties prenantes et est équitable pour les actionnaires de Transat (les « actionnaires ») et recommandent unanimement que les actionnaires :

Votent EN FAVEUR de la résolution spéciale approuvant le plan d'arrangement avec Air Canada

Le conseil encourage tous les actionnaires à voter bien avant l'heure limite du vote par procuration, soit 17 h (heure de Montréal) le 21 août 2019.

Transat a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre de conseiller stratégique auprès des actionnaires et d'agent de sollicitation de procurations, pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires et pour aider à la présentation des procurations et des instructions de vote. Les communications avec Kingsdale Advisors peuvent être faites par téléphone au numéro sans frais, en Amérique du Nord, 1 888 518‑1552, ou à frais virés, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, au 416 867‑2272 ou par courriel à contactez-nous@kingsdaleadvisors.com.

Un exemplaire de la circulaire d'information de la direction de la société datée du 19 juillet 2019 et des documents relatifs à l'assemblée ont été postés aux actionnaires et peuvent également être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com, sur le site Web de Transat à www.transat.com ou en communiquant avec Kingsdale Advisors.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sujet de Transat concernant une opération éventuelle visant l'acquisition de la totalité des actions de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Transat, ce qui peut faire varier considérablement les résultats. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières.

À propos de Transat A.T. inc.

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

