Un héritage unique au cœur du Quartier chinois - L'administration Martinez Ferrada annonce l'acquisition de la Collection Wings par le MEM - Centre des mémoires montréalaises

La Collection Wings rassemble plus de 5 000 objets et plusieurs milliers de documents témoignant de plus de 125 ans de vie commerciale, familiale et communautaire du Quartier chinois de Montréal.

Elle documente notamment l'héritage de l'entreprise montréalaise Nouilles Wing Ltée, fondée en 1897, ainsi que la vie quotidienne de la famille Lee et de la communauté chinoise montréalaise. Elle regroupe des outils et des équipements liés à la fabrication alimentaire de l'entreprise Wing, des archives commerciales, ainsi que de nombreuses photographies et documents personnels de la famille Lee et d'autres membres de la communauté.

La collection réunit également des objets de la communauté chinoise montréalaise et les effets personnels de l'athlète sino‑canadien William Woo (1912-1990), figure marquante de l'histoire sportive et communautaire. Ensemble, ces éléments offrent un regard unique sur plus d'un siècle d'évolution au cœur du Quartier chinois.

Le public pourra découvrir les objets dans le cadre de différents projets muséaux au fil du temps.

Un engagement clair pour la sauvegarde du patrimoine

Dès les premières démarches visant à sauver ces objets patrimoniaux menacés, la Ville de Montréal s'est engagée afin d'assurer la protection et la pérennité de la Collection Wings. Bien que certains bâtiments associés à cette histoire aient été classés comme biens culturels en 2023 par le ministère de la Culture et des Communications, leurs intérieurs et les objets conservés n'étaient pas protégés.

Dans ce contexte, Jean‑Philippe Riopel, résident du quartier mandaté par la famille Lee, a entrepris le sauvetage d'objets entreposés depuis des décennies, amorçant une démarche citoyenne déterminante.

Avec deux collaborateurs phares, la muséologue Francine Clément et l'animateur en histoire et patrimoine Bernard Vallée, Jean-Philippe Riopel fonde l'OBNL Objets de mémoire - groupe d'action muséologique en 2022. Appuyés par une équipe de bénévoles, d'étudiantes et d'étudiants, les membres de l'organisme ont entrepris un vaste chantier de documentation.

En 2025, Objets de mémoire et les propriétaires de l'entreprise ont fait don de la Collection Wings au MEM - Centre des mémoires montréalaises.

La Ville de Montréal a soutenu l'ensemble du processus de sauvetage de ces objets afin de leur garantir une conservation dans les meilleures conditions.

Un héritage vivant au coeur du Quartier chinois

La Ville a également financé le réaménagement de la réserve du MEM permettant d'accueillir cette importante collection. Cette acquisition s'inscrit dans une vision cohérente de soutien, de revitalisation et de mise en valeur du Quartier chinois, pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel d'un des plus anciens quartiers de Montréal.

La Collection Wings devient ainsi un pilier de la mémoire montréalaise, illustrant l'histoire des migrations, du commerce et de la vie de quartier, tout en témoignant d'une mobilisation citoyenne exemplaire.

Remerciements

La Ville de Montréal et le MEM remercient chaleureusement Objets de mémoire, la famille Lee, le Collège Montmorency, les bénévoles, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ainsi que l'ensemble des partenaires ayant contribué à la sauvegarde, à la documentation et à la mise en sécurité de la Collection Wings.

Citations

« Avec l'acquisition de la Collection Wings, on pose un geste concret pour protéger et transmettre la mémoire de la communauté chinoise. Née d'un mouvement citoyen remarquable, cette collection unique du Quartier chinois va rester accessible, dans son quartier et confiée à une institution qui saura la faire vivre pour les générations futures », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau.

Pour approfondir la découverte, un dossier de presse complet -- comprenant des photos officielles en haute résolution d'objets phares illustrant la richesse, la diversité et la profondeur de la Collection Wings -- est disponible ici.

À propos du MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises est un musée citoyen qui célèbre les Montréalais et les Montréalaises d'hier et d'aujourd'hui. Il permet de découvrir la ville à travers leurs yeux, leurs voix et leurs histoires et tisse des liens entre les générations et entre les communautés.

Le MEM, c'est votre musée municipal 100 % montréalais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]