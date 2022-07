MAGOG, QC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs constitué de Desjardins Capital, du Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction et de NEXCAP, mené par NEXCAP Partenaires, acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Gecko Alliance.

Le Groupe Gecko Alliance est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de contrôle, de claviers, de pompes et d'accessoires pour spas depuis plus de 30 ans. Les cofondateurs Michel Authier et Benoit Laflamme restent actionnaires et engagés envers le développement stratégique.

L'équipe de direction demeure en place. Georges Marchildon qui agissait comme vice-président opérations manufacturières est nommé président et chef de la direction. Gregory McConnell, vice-président aux opérations commerciales, devient chef du développement corporatif.

« Avec son équipe chevronnée au long historique d'excellence et de succès, et couvrant l'ensemble des défis d'entrepreneuriat, NEXCAP Partenaires est le partenaire idéal pour nous appuyer dans nos objectifs de croissance », indique Michel Authier, président du Groupe Gecko Alliance.

« Nous sommes privilégiés de nous associer à Groupe Gecko Alliance, une entreprise de classe mondiale, qui a su se démarquer tant par sa forte culture d'excellence, son efficacité opérationnelle que sa capacité d'innovation. De plus, la présence d'investisseurs de premier plan tels que Desjardins Capital, Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et NEXCAP nous procure une base solide pour soutenir la croissance du groupe », explique Jean-François Ferland, associé directeur chez NEXCAP Partenaires.

À propos du Groupe Gecko Alliance

Fondé en 1989, Groupe Gecko Alliance est un chef de file dans la conception et la fabrication de systèmes de contrôles, de pompes et d'accessoires pour spas. L'entreprise fait rayonner des conceptions provenant du génie québécois en étant maintenant le fournisseur de la majorité des grands manufacturiers de spas et ce, partout à travers le monde. Le siège social de Gecko est situé à Québec. L'entreprise possède également des opérations manufacturières à Québec, au Mexique et au Nevada, de même que des entrepôts en Europe et en Chine.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web.

À propos de NEXCAP Partenaires

Accélérateur de croissance, NEXCAP Partenaires soutient étroitement ses entreprises associées et développe avec elles les outils qui les propulseront en position de leader dans leurs marchés.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et à créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques.

Renseignements: NEXCAP Partenaires : Jean-François Ferland, associé directeur, Tél. : 819-829-8984, jean-franç[email protected], nexcap-partenaires.ca; Groupe Gecko Alliance : Michel Authier, Fondateur et président, Tél. : 418 872-4411 ext 2106, [email protected]