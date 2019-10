Un gouvernement minoritaire : une solution viable pour une véritable réconciliation

WENDAKE, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au lendemain du scrutin fédéral, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, tient à souligner la victoire de Justin Trudeau et de son parti, ainsi que des députés qui forment maintenant un nouveau gouvernement minoritaire. Celui qui dit que la relation la plus importante est celle avec les Autochtones devra poursuivre dans le cheminement de la réduction des écarts socioéconomiques et des iniquités auxquels sont confrontées les Premières Nations au Québec-Labrador et à travers le pays.

« J'en appelle à tous les élus pour s'attaquer de front aux aberrations et situations inacceptables qu'aucun Canadien et Canadienne n'accepterait, comme par exemple avoir accès à de l'eau potable ou encore, offrir des services à nos enfants et nos familles sans discrimination. Il est temps de faire cesser une fois pour toutes ces violations sans devoir se battre devant les tribunaux pour faire respecter les droits fondamentaux de la personne », a déclaré le Chef de l'APNQL.

L'APNQL insiste également sur une reconnaissance pleine et entière des titres et droits inhérents ancestraux et issus de traités de toutes les Premières Nations. En outre, l'adoption d'une législation visant la mise en œuvre de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones demeure à l'avant-plan des attentes, à la lumière de l'engagement pris par Justin Trudeau pour un codéveloppement, d'ici la fin 2020.

« Le temps nous le dira, mais la question se pose : aura-t-il fallu un gouvernement minoritaire pour orchestrer une véritable réconciliation et engendrer des solutions viables basées sur le respect de nos droits et de nos besoins fondamentaux ? L'histoire est à suivre et l'APNQL surveillera étroitement ce gouvernement », a conclu Ghislain Picard.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Alain Garon, conseiller aux communications: agaron@apnql.com, Cell. : 418-254-4620

Related Links

http://apnql.com