Yakima Chief Hops fournit des houblons de qualité aux brasseurs du monde entier depuis plus de 30 ans. En créant certains des produits les plus avant-gardistes du marché, YCH est devenu un moteur de créativité et d'innovation au sein de l'industrie mondiale de la bière.

Cette expansion en Europe améliorera grandement l'expérience des clients de Yakima Chief Hops, notamment en offrant un accès accru à son vaste portefeuille de produits et de variétés, une logistique améliorée et des délais de livraison plus courts aux clients brasseurs.

« Le fait d'établir des bases en Europe témoigne de l'engagement de YCH à offrir des houblons de la plus haute qualité directement à ses clients brasseurs mondiaux, a déclaré Denis Gayte, directeur général de Yakima Chief Hops en Europe. Notre nouvelle installation nous permettra d'entreposer en Europe nos houblons cultivés dans le nord-ouest du Pacifique, en Amérique, et d'en faire la livraison à nos clients dans un état optimal. »

L'entrepôt de 6 600 m2 situé à Mont Saint-Guibert offre une capacité d'entreposage frigorifique pouvant aller jusqu'à 8 800 palettes de houblon, et contient des locaux pour bureaux, un bar et un centre des visiteurs où les clients peuvent se renseigner sur les houblons et déguster des bières artisanales à base de produits de YCH. YCH a également investi dans une chaîne de production de bières originales qui permet d'offrir du houblon en granules de grande qualité dans des emballages de plus petite taille pour les fabricants de bières originales et les très petits brasseurs.

L'installation a également été conçue dans un souci de durabilité, car elle prend en charge un réseau solaire de 1 800 panneaux produisant 750 MW d'énergie, soit environ la moitié de la consommation totale du bâtiment. Le plan environnemental en matière de construction, de conception et d'exploitation écologique s'articule autour du réacheminement des déchets, de la conservation de l'eau et de la salubrité des espaces intérieurs. Le bâtiment fonctionne à l'énergie renouvelable et utilise des appareils à haut rendement énergétique qui réduisent la consommation d'énergie et d'eau.

Nous invitons les brasseurs européens qui souhaitent en savoir plus sur les produits de YCH à communiquer avec nous

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est une véritable société coopérative productrice de houblon de classe mondiale qui se donne pour mission de mettre en relation les brasseurs et les fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, YCH est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. L'entreprise est un chef de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Elle est une ressource pour les brasseurs qui offre des produits axés sur les solutions et qui mène des recherches de pointe dans l'industrie. La société a à cœur le développement durable et les causes sociales à portée significative, et elle veille à soutenir l'environnement et les collectivités au sein desquels elle exerce ses activités. https://www.yakimachief.com/

