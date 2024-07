YAKIMA, Washington, 15 juillet 2024 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon appartenant à des producteurs, annonce fièrement le lancement d'HyperBoost™! Anciennement connu sous le nom d'essai YCH 701, HyperBoost™ est la dernière innovation issue du programme de recherche et de développement de YCH. Conçu pour verser facilement le fermenteur comme ajout de houblon sec, HyperBoost™ excelle dans l'amplification de l'arôme de houblon et l'augmentation du rendement final de la bière. Il peut être utilisé partout où des granulés sont normalement utilisés, y compris dans les applications du côté froid.

Yakima Chief Hops (YCH) présente un extrait de houblon à haute teneur en huile révolutionnaire pour intensifier le profil arôme de la bière. Anciennement connu sous le nom d’essai YCH 701, HyperBoost™ est la dernière innovation issue du programme de recherche et de développement de YCH.

Tessa Schilaty, gestionnaire du marketing technique, dirige également FWD, un nouveau programme de YCH et de Yakima Chief Ranches (YCR) qui mobilise les partenaires de la brasserie dans l'essai de produits novateurs. La première cohorte de 68 brasseries situées dans 21 pays différents a reçu HyperBoost™ comme premier produit d'essai. « Il a été testé avec soin par nos partenaires brasseurs. « Les commentaires positifs confirment que nous avons accompli quelque chose d'exceptionnel, a déclaré Mme Schilaty au sujet de son travail direct auprès de brasseurs qui testent HyperBoost™ dans différentes applications. Elle ajoute : « HyperBoost™ est l'un des lancements de produits les plus passionnants sur lesquels j'ai travaillé. Il répond à un besoin très important dans l'industrie à l'heure actuelle - un produit qui peut augmenter le rendement de la bière et améliorer la saveur."

Concentré à 40‑70 % d'huile grâce à une technique d'extraction de CO 2 supercritique inventive, HyperBoost™ offre une concentration élevée de composés qui survivent dans des attributs arômes spécifiques à la variété. À l'heure actuelle, HyperBoost™ est prêt à expédier des bouteilles en aluminium de 100 g et de 1 kg dans Citra®, Simcoe®, Mosaic®, et plus encore. Le dosage variera selon le processus, l'équipement et le résultat souhaité. La plupart des brasseurs utilisent HyperBoost™ dans le fermenteur comme ajout actif ou post-fermentation du houblon sec, mais il peut également être utilisé dans la tourbillon.

Communiquez avec votre représentant commercial de YCH au sujet d'HyperBoost™ et faites passer l'arôme et la saveur de votre bière (ou de l'eau de houblon) à un niveau supérieur! Communiquez avec nous à [email protected] si vous avez des questions sur l'utilisation, l'entreposage, les spécifications du produit ou toute autre demande.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon appartenant entièrement à des producteurs qui a pour mission de mettre en relation des brasseurs avec des fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des chefs de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs, fournissant des recherches et des produits de pointe. Nous sommes des défenseurs du développement durable et de causes sociales significatives, travaillant à soutenir les collectivités qui nous entourent. https://www.yakimachief.com/

