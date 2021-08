LONDON, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme et l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) sont heureux d'annoncer que l'ACSM s'associe à deux nouveaux prix de journalisme portant sur les jeunes et la santé mentale.

À compter de janvier prochain, les journalistes oeuvrant en français au Canada pourront soumettre leur reportage en 2021 au prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes. Les journalistes anglophones pourront de leur côté soumettre leur candidature au prix Mindset Award for Reporting on Young People's Mental Health.

L'ACSM est le commanditaire officiel de ces deux prix, qui seront gérés par le Forum et évalués de façon indépendante.

En-Tête et Mindset sont des guides de référence au pays en matière de reportage sur la santé mentale. Ils sont produits par des journalistes, à l'attention d'autres journalistes. Publiés pour la première fois en 2014, ils ont depuis été réédités et augmentés, grâce au soutien de la Commission de la santé mentale du Canada. Plus de 10 000 exemplaires de ces guides ont été distribués dans les salles de nouvelles et les écoles de journalisme au pays. CBC News est le partenaire officiel du projet.

Le Forum, un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages, est le seul responsable éditorial des guides En-Tête et Mindset. Ceux-ci préconisent un journalisme éthique et engagé face aux enjeux de santé mentale.

«La décision de l'ACSM de soutenir ces nouveaux prix En-Tête et Mindset est très importante», a déclaré Cliff Lonsdale, le président du Forum. «Cela démontre que journalistes et professionnels de la santé mentale peuvent travailler ensemble au bien commun, lorsque chacun comprend et respecte les besoins et les priorités de l'autre.»

«À l'Association canadienne pour la santé mentale, nous connaissons le pouvoir des mots en matière de santé mentale», a déclaré Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. Nous savons que le journalisme de qualité a le pouvoir de favoriser la compréhension et l'acceptation des problèmes de santé mentale par le grand public. Nous sommes fiers de récompenser les journalistes qui y arrivent avec brio.»

Les prix En-Tête et Mindset originaux existent depuis cinq ans, avec des compétitions annuelles et parallèles dans chacune des deux langues officielles. Les reportages soumis pour ces prix portent sur les enjeux de santé mentale au travail. Ils sont parrainés par Stratégies en santé mentale au travail de la Canada Vie, qui constitue une ressource intéressante pour les journalistes intéressés par ces sujets.

Les prix En-Tête et Mindset sont remis lors des galas annuels de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et de l'Association canadienne des journalistes.

«Nous espérons que ces nouveaux prix entraîneront la création d'autres récompenses portant sur les différents enjeux de santé mentale abordés dans nos guides», a déclaré Cliff Lonsdale.

«La pandémie a éveillé les consciences sur l'importance de la santé mentale, et l'impact que cela a sur nos vies», ajoute-t-il. Ce sont des enjeux de première importance, et les journalistes ont un rôle à jouer, comme ils le font avec les autres enjeux sociaux.»

Les reportages soumis pour les deux nouveaux prix devront porter sur les enjeux de santé mentale qui touchent les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, en abordant les problèmes ou les situations pouvant contribuer au suicide.

Jonny Morris, président de l'ACSM en Colombie-Britannique, dont l'initiative a contribué à la création de ces nouveaux prix, a déclaré: «Les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la compréhension et la normalisation des enjeux de santé mentale. En rapportant de façon responsable, sensible et sans tabou des histoires de santé mentale, les journalistes peuvent sauver des vies, en incitant des personnes souffrantes à demander de l'aide. Il est important de reconnaître leur travail.»

Les prix En-Tête et Mindset seront tous deux dotés d'une bourse de 1000$, des prix pour des mentions honorables seront également attribués. Les reportages soumis devront avoir été publiés ou diffusés en 2021. Il n'y a pas de frais d'inscritiption et les inscriptions débuteront le 10 janvier 2022. Les gagnants seront annoncés en mai de la même année. Les règlements sont disponibles sur le site du Forum.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutien le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada et Cision.

Renseignements: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca, ou encore à communiquer avec Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 1-519-852-4946, [email protected]; Pour davantage d'information au sujet de l'ACSM, vous pouvez contacter Katherine Janson, directrice des communications, (416) 646-5557, poste 24923, [email protected]

