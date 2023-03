LONDON, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les pigistes canadiens, œuvrant au pays ou à l'étranger, peuvent désormais avoir accès, de façon ponctuelle et confidentielle, à des services psychologiques gratuits lorsqu'ils éprouvent des problèmes de santé mentale en réponse à un facteur de stress aigu au travail.

Le Dr Anthony Feinstein (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

Le Fonds d'aide pour le traitement de traumatismes chez les pigistes canadiens, lancé aujourd'hui par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, vise à combler un manque de ressources criant pour les membres les plus vulnérables de la communauté journalistique; les travailleurs indépendants qui n'ont pas accès aux programmes d'avantages sociaux des employeurs.

Comme le déclare Cliff Lonsdale, le président du Forum: «Même les journalistes qui ont accès à un programme d'aide aux employés (PAE) constatent souvent que ceux-ci ne constituent pas une réponse adéquate aux menaces et aux stress croissants auxquels les journalistes peuvent être confrontés. Nous travaillons avec certains employeurs pour les aider à améliorer leurs systèmes internes avant, pendant et après des affectations traumatisantes, mais les pigistes continueront pour la plupart à passer entre les mailles du filet. Lorsqu'ils éprouvent des problèmes de santé mentale en raison de leur travail, ils manquent généralement de soutien par leurs pairs et, dans le pire des cas, peuvent se sentir exploités et sans importance.»

Afin d'aider ces pigistes, le nouveau fonds fournira et paiera les coûts, pour un temps limité, de séances de thérapie. Ce fonds s'adresse aux journalistes pigistes canadiens, qu'ils travaillent au pays ou à l'étranger, y compris en Ukraine ou dans d'autres zones de conflit.

Les candidats retenus seront jumelés à des conseillers sélectionnés, qui travaillent en français ou en anglais selon les besoins, par le Dr Anthony Feinstein. Le programme est d'ailleurs une initiative menée par ce psychiatre possédant une vaste expertise dans le domaine de la santé mentale des journalistes.

Le Dr Feinstein, qui est également un des fondateurs du Forum, a déclaré : «Les travailleurs indépendants réalisent un travail inestimable, mais ils doivent le faire bien souvent sans aucun soutien. Leur permettre d'avoir accès à de la thérapie lorsque nécessaire est une bonne première étape pour répondre à leurs besoins, trop longtemps négligés.»

Le Forum offre déjà des bourses de formation en environnement hostile aux pigistes pour les aider à assurer leur sécurité physique lorsqu'ils couvrent des nouvelles nationales ou internationales, avec le soutien financier de certains médias canadiens. Le financement initial du nouveau Fonds d'aide pour le traitement de traumatismes chez les pigistes canadiens a été fourni par la Fondation KBF Canada, un organisme de bienfaisance basé à Montréal.

«C'est formidable que l'aide de KFB et l'expertise du Dr Feinstein nous permettent d'offrir un meilleur soutien aux pigistes. Toutes les organisations médiatiques qui font appel à des indépendants devraient soutenir ce programme, dans la mesure du possible, car nous partageons tous une responsabilité morale face à la sécurité et au bien-être des pigistes. Leur mieux-être ne peut qu'être bénéfique à l'ensemble d'entre nous» a déclaré Cliff Lonsdale.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Une partie de son travail est financé par la Commission de la santé mentale du Canada, par l'Association canadienne pour la santé mentale, par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, de la Canada Vie (une référence pour les journalistes qui s'intéressent à ces enjeux), par la Fondation KFB Canada, ainsi que par CBC News, le Globe and Mail, la Société Radio-Canada et par Cision, que nous remercions pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Renseignements: Pour présenter une demande d'aide, rendez-vous au www.journalismforum.ca.; Pour davantage d'informations, vous pouvez contacter Jane Hawkes, coordonnatrice en chef: [email protected], +1 519 852 4946.