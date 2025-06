TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds de Croissance des Entreprises du Canada (CBGF) a annoncé aujourd'hui un investissement historique dans le secteur juridique. La société de capital-investissement a investi dans Litco LSO, marquant ainsi la première transaction du genre au Canada.

Litco LSO redéfinit ce qui est possible dans la profession juridique, en s'inspirant de modèles de croissance couramment utilisés dans d'autres secteurs professionnels comme la comptabilité, la dentisterie et la médecine vétérinaire, mais que l'on voit rarement dans le domaine juridique. Todd (chef de la direction) et Fred (directeur de la croissance) Litwiniuk tirent parti de ce qu'ils ont appris de l'expansion de leur entreprise familiale et appliquent la même formule pour aider les autres. Ils croient avoir trouvé une façon de « profiter des avantages d'une entreprise de plus grande taille sans perdre leur âme ». Le duo, de Calgary, en Alberta, affirme que la clé du concept est le soutien, offrant une base sur laquelle les entreprises aux vues similaires peuvent s'appuyer afin de progresser ensemble.

Hai Tran-Viet, associé directeur du CBGF, et son équipe appuient avec enthousiasme la nouvelle vision audacieuse de Litco LSO pour l'avenir de la pratique du droit. Misant sur un portefeuille réservé exclusivement aux entreprises canadiennes, le CBGF est reconnu pour investir d'abord dans les gens, mais c'est également l'approche novatrice en matière d'expansion qui a retenu l'attention des gestionnaires du Fonds. « Nous avons été attirés par Litco en raison de ses indicateurs de performance de premier ordre, a déclaré M. Tran-Viet. Mais ce que nous avons retenu surtout, c'est l'engagement de Fred et de Todd à aider les autres à croître à l'aide d'un outil de gestion éprouvé, tout en respectant la culture et l'indépendance de chaque entreprise. C'est une approche intelligente, axée sur le fondateur, qui arrive à point nommé pour le secteur juridique. » Fred Litwiniuk a ajouté : « Tout au long du processus de connaissance de l'équipe du CBGF, nous avons développé la certitude qu'il s'agit d'un partenaire idéal pour nous dans cette phase stimulante de notre croissance. »

Les avocats et les investisseurs qui souhaitent en savoir plus peuvent consulter le LitcoLSO.com.

À propos de Litco LSO

Litco LSO est un organisme de soutien juridique qui fournit des activités dorsales aux cabinets d'avocats afin qu'ils puissent se concentrer sur la pratique du droit au plus haut niveau, tout en faisant croître leurs activités et en préservant leur héritage. Litco LSO soutient actuellement Litco Law (Alberta), Valent Legal (Nouvelle-Écosse) et Evans & Davis (dans 21 États américains). Leur mission est de donner aux avocats la liberté de créer un meilleur équilibre dans le secteur, afin de mieux servir la justice, de favoriser l'équité et de rendre leurs clients plus heureux.

