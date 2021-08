Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un financement de 4 156 410 $ au profit de quatre projets au Manitoba :

Diemo Machine Works Inc. recevra 1 520 000 $ dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises pour intégrer des technologies de pointe qui améliorent l'efficacité de la production et permettent d'accroître la capacité de fabrication.

Keystone Granite, Inc. recevra 1 168 500 $ dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises pour accroître la capacité de fabrication de pierres dans une nouvelle installation de production.

Manitoba Institute of Trades and Technology recevra 1 305 529 $ dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour mettre sur pied une initiative de perfectionnement des compétences et de formation en cybersécurité.

Micro Traffic Inc. recevra 162 381 $ dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale pour poursuivre ses activités pendant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les petites et moyennes entreprises à accroître leur productivité, à croître et à être concurrentielles sur le marché mondial. Ces investissements devraient se traduire par une augmentation de la capacité de production, la formation de 85 employés hautement qualifiés et la création de 46 emplois.

« Des économies régionales fortes sont essentielles pour la réussite et la durabilité du Canada. Nos agences de développement régional sont là pour aider les entreprises et les innovateurs à croître, à réussir et à créer de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens et les Canadiennes. Notre gouvernement effectue des investissements qui aideront nos collectivités dynamiques, petites et grandes, à en tirer des avantages tout en mettant en valeur l'image de marque du Canada, centrée sur des valeurs communes de diversité et d'égalité. »

-L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à aider les petites et moyennes entreprises à améliorer leur position concurrentielle en tirant parti des technologies de pointe pour accroître la production. En plus des avantages pour ces entreprises, leur succès créera de bons emplois tout en renforçant l'économie de l'Ouest canadien. »

-Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau)

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés et soutient le développement de grappes industrielles de premier plan.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de DEO soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) a pour but de mettre en place, de faire croître et de soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises grâce au cycle de l'innovation et qui favorisent un contexte entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité.

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie.

