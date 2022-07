Aujourd'hui, au Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada à Regina, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé une aide fédérale de 12 839 265 $ pour 56 initiatives liées aux loisirs et à la revitalisation communautaire en Saskatchewan. Ce financement appuiera la création et l'amélioration d'installations récréatives telles que des terrains de jeux, des musées, des centres communautaires et des expériences uniques en plein air qui offriront aux visiteurs et aux résidents la possibilité de tisser des liens et d'explorer la Saskatchewan. Plus de 2,9 millions de dollars seront versés au Centre du patrimoine de la GRC pour l'élaboration de nouveaux programmes et de nouvelles expériences pour les visiteurs, et pour aider le Centre à obtenir le statut de musée national.

Le financement des 55 projets restants est offert par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, programme administré par PrairiesCan. Ce financement aidera les collectivités de la Saskatchewan à améliorer leurs infrastructures et installations récréatives.

Citations

« Les espaces communautaires et récréatifs locaux sont le lieu où les gens se rassemblent, tissent des liens, apprennent l'histoire locale ou se promènent tranquillement dans un parc. Notre gouvernement continue de faire des investissements qui transforment les infrastructures communautaires en lieux de rassemblement modernes pour les personnes de tous âges et de toutes capacités grâce au Fonds canadien de revitalisation des communautés. Nous sommes fiers de collaborer avec le Centre du patrimoine de la GRC pour revitaliser et améliorer les attractions du Centre qui attireront davantage de visiteurs. Ici, à Regina, et dans toute la Saskatchewan, ces projets locaux rassemblent les gens et revitalisent les infrastructures pour que les résidents et les visiteurs puissent en profiter pendant des années. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada est extrêmement reconnaissant de l'investissement de Développement économique Canada pour les Prairies. Il s'agit d'un soutien essentiel qui nous aidera à constituer un dossier en vue de devenir un musée national, un rêve qui offre des possibilités incroyables de connexion, de réflexion, d'éducation, d'authenticité, de fierté et de célébration d'expériences uniques pour les visiteurs. »

- Tara Robinson, directrice générale du Centre du patrimoine de la Gendarmerie royalge du Canada.

Faits en bref

La plupart des projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le FCRC soutient des projets qui visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) administre le FCRC en Saskatchewan .

pour les Prairies (PrairiesCan) administre le FCRC en . Le projet du Centre du patrimoine de la GRC est financé par PrairiesCan dans le cadre de la décision prise dans le budget de 2021 de soutenir les initiatives du Centre du patrimoine de la GRC pour qu'il soit reconnu comme un musée national.

Document d'information

PrairiesCan investit près de 12,8 millions de dollars dans 56 projets de loisirs et de revitalisation communautaire dans l'ensemble de la Saskatchewan. Ce financement aidera les collectivités et les organisations de la Saskatchewan à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, moderniser leurs activités, créer des emplois, faire profiter les résidents et les visiteurs et soutenir la relance économique.

PrairiesCan investit 2 975 000 $ dans le Centre du patrimoine de la GRC et 9 864 265 $ dans 55 projets dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Développement économique Canada pour les Prairies

PrairiesCan fait des investissements stratégiques dans des projets qui favorisent l'innovation, l'expansion des entreprises ou la croissance économique des collectivités. Les fonds appuient les organismes sans but lucratif comme des instituts de recherche.

Le Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada ( $2 975 000 $)

Financement pour renouveler les programmes et mener de vastes consultations et actions auprès du public afin de soutenir la transformation du Centre en musée national. Ce financement comprend un soutien opérationnel pour embaucher du personnel supplémentaire et élaborer de nouveaux programmes et de nouvelles expériences.

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC)

Le FCRC a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Fédération des nations autochtones souveraines (750 000 $)

Construction d'espaces de cérémonie et de salles polyvalentes dans le bâtiment de gouvernance de la Fédération des nations autochtones souveraines sur la réserve urbaine de Kahkewistihaw à Saskatoon .

Construction d'espaces de cérémonie et de salles polyvalentes dans le bâtiment de gouvernance de la Fédération des nations autochtones souveraines sur la réserve urbaine de Kahkewistihaw à . Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle (750 000 $)

Construction de trois terrains de balle à Fort Qu'Appelle.

Construction de trois terrains de balle à Fort Qu'Appelle. Regina Exhibition Association Ltd. (750 000 $)

Aménager des installations récréatives intérieures pour le pickleball, le basket-ball et la planche à roulettes dans le Centre Canada du district REAL.

Aménager des installations récréatives intérieures pour le pickleball, le basket-ball et la planche à roulettes dans le Centre Canada du district REAL. Lac La Ronge Indian Band Health Services Inc. (575 000 $)

Construire un centre culturel avec hutte de sudation, serre et cuisine à Air Ronge .

Construire un centre culturel avec hutte de sudation, serre et cuisine à . YMCA of Regina Inc. (500 000 $)

Transformer l'ancienne épicerie Co-op de la rue Albert en centre de services communautaires du YMCA.

Transformer l'ancienne épicerie Co-op de la rue Albert en centre de services communautaires du YMCA. Muskowekwan Family Healing & Wellness Centre Inc. (498 054 $)

Créer des lieux de rassemblement culturel au sein de la Première Nation Muskowekwan.

Créer des lieux de rassemblement culturel au sein de la Première Nation Muskowekwan. Wanuskewin Heritage Park Authority (490 000 $)

Moderniser les installations culinaires du parc du patrimoine Wanuskewin et agrandir la superficie réservée au troupeau de bisons.

Moderniser les installations culinaires du parc du patrimoine Wanuskewin et agrandir la superficie réservée au troupeau de bisons. Première Nation de Big River (486 000 $)

Installer du gazon synthétique sur le terrain de soccer

Installer du gazon synthétique sur le terrain de soccer Association Circle Project Inc. (475 000$)

Rénover un bâtiment de Regina afin de créer un centre communautaire et culturel.

Rénover un bâtiment de Regina afin de créer un centre communautaire et culturel. Agency Chiefs Tribal Council Inc. (440 870 $)

Aménager un réseau de sentiers pédestres et de pistes cyclables sur les terres des Premières Nations de Pelican Lake et de Witchekan Lake.

Aménager un réseau de sentiers pédestres et de pistes cyclables sur les terres des Premières Nations de Pelican Lake et de Witchekan Lake. Municipalité de Langham , Comité pour l'aménagement du sentier polyvalent de Langham (420 375 $)

Aménager et agrandir les sentiers de River Ridge .

Aménager et agrandir les sentiers de . Hameau au Nord de Stony Rapids (352 500 $)

Revitaliser les installations récréatives hivernales dans le hameau au Nord de Stony Rapids .

Revitaliser les installations récréatives hivernales dans le hameau au Nord de . Ville de Martensville (304 000 $)

Aménager de nouveaux sentiers pavés et restaurer les sentiers existants.

Aménager de nouveaux sentiers pavés et restaurer les sentiers existants. Ville de Regina (300 000 $)

Améliorer le site City Square afin de pouvoir y tenir des événements toute l'année.

Améliorer le site City Square afin de pouvoir y tenir des événements toute l'année. Village de villégiature de Manitou Beach (233 250 $)

Construire une piste de pompage accessible et adaptée à toutes les roues.

Construire une piste de pompage accessible et adaptée à toutes les roues. Ville d'Estevan (200 000 $)

Remplacer la piscine extérieure du parc Churchill par une nouvelle piscine plus accessible.

Remplacer la piscine extérieure du parc par une nouvelle piscine plus accessible. Municipalité de Maidstone (192 254 $)

Transformer Cedar Crescent en un nouveau parc.

Transformer Cedar Crescent en un nouveau parc. Municipalité de Hudson Bay (187 500 $)

Agrandir le réseau municipal de sentiers.

Agrandir le réseau municipal de sentiers. Village de Drake (187 500 $)

Aménager un espace en plein air fonctionnel en y installant une aire de jeux accessible.

Aménager un espace en plein air fonctionnel en y installant une aire de jeux accessible. Village de Grand Coul ee (142 125 $)

Concevoir et aménager un espace de rassemblement dans le parc communautaire.

Concevoir et aménager un espace de rassemblement dans le parc communautaire. Première Nation Nekaneet (129 828 $)

Aménager une aire de jeux ayant pour thème les Autochtones.

Aménager une aire de jeux ayant pour thème les Autochtones. Municipalité de Macklin (120 000 $)

Aménager un espace en plein air pour les marchés fermiers, les rassemblements communautaires et autres événements sur la rue Main.

Aménager un espace en plein air pour les marchés fermiers, les rassemblements communautaires et autres événements sur la rue Main. Village de Val Marie (113 718 $)

Aménager un parc à jets d'eau sur le terrain de camping municipal et revitaliser le jardin du musée et de la galerie d'art Prairie Wind & Silver Sage ‒ Friends of Grasslands.

Aménager un parc à jets d'eau sur le terrain de camping municipal et revitaliser le jardin du musée et de la galerie d'art Prairie Wind & Silver Sage ‒ Friends of Grasslands. Municipalité de Kinistino (97 500 $)

Construire un parc de loisirs ouvert toute l'année.

Construire un parc de loisirs ouvert toute l'année. Ville de Weyburn (90 000 $)

Agrandir et paver le sentier Tatagwa.

Agrandir et paver le sentier Tatagwa. Municipalité de Kipling (75 000 $)

Créer un parc dans un lot vacant du centre-ville.

Créer un parc dans un lot vacant du centre-ville. Municipalité de Vonda (75 000 $)

Aménager une aire de rassemblement en installant une aire de jeux, un belvédère éclairé et une rampe d'accès sur la rue Main.

Aménager une aire de rassemblement en installant une aire de jeux, un belvédère éclairé et une rampe d'accès sur la rue Main. Village de Riverhurst (74 716 $)

Moderniser l'équipement du terrain de jeu et l'abri pour s'asseoir au parc Kiteley

Moderniser l'équipement du terrain de jeu et l'abri pour s'asseoir au parc Kiteley Municipalité de Bengough et Bengough Municipal Parks, Recreation & Cultural Authority (73 875 $)

Moderniser les installations sanitaires de la piscine, des terrains de baseball et du terrain de camping.

Moderniser les installations sanitaires de la piscine, des terrains de baseball et du terrain de camping. Municipalité de Cudworth (66 975 $)

Revitaliser un terrain de sports extérieur multifonctionnel.

Revitaliser un terrain de sports extérieur multifonctionnel. Municipalité rurale de Lajord n o 128, Coopérative récréative communautaire de Kronau (59 926 $)

Remplacer la fabrique de glace au club de curling de Kronau .

Remplacer la fabrique de glace au club de curling de . Ville de La Ronge (56 250 $)

Installer une passerelle et une rampe accessibles sur la plage du parc David Patterson .

Installer une passerelle et une rampe accessibles sur la plage du parc . Village de Vanguard (54 375 $)

Revitaliser le terrain de jeux et le terrain de camping.

Revitaliser le terrain de jeux et le terrain de camping. Municipalité de Stoughton (53 860 $)

Transformer deux terrains vides du centre-ville sur la rue principale en un espace vert aménagé avec des bancs.

Transformer deux terrains vides du centre-ville sur la rue principale en un espace vert aménagé avec des bancs. Ukrainian Museum of Canada de l'Ukrainian Women's Association of Canada (51 750 $)

Rénover le toit et les installations sanitaires et électriques du l'Ukrainian Museum of Canada .

Rénover le toit et les installations sanitaires et électriques du l'Ukrainian Museum of . Municipalité de Wilkie (47 681 $)

Aménager un espace vert du centre-ville actuellement inutilisé pour en faire une place de marché.

Aménager un espace vert du centre-ville actuellement inutilisé pour en faire une place de marché. Village de Hazlet (45 000 $)

Améliorer une gare historique et ses environs.

Améliorer une gare historique et ses environs. Spiritwood Area Recreation, Culture and Sport Inc. (37 500 $)

Remplacer les installations sanitaires du terrain de balle.

Remplacer les installations sanitaires du terrain de balle. Municipalité rurale de Lake Johnston n o 102 (30 000$)

Revitaliser le centre communautaire et les terrains voisins de Mitchellton.

Revitaliser le centre communautaire et les terrains voisins de Mitchellton. Village de Denzil (29 721 $)

Remettre en état la salle communautaire.

Remettre en état la salle communautaire. ­Hague Senior Citizens Housing Corporation (26 000 $)

Revitaliser les terrains autour de Sunset Manor.

Revitaliser les terrains autour de Sunset Manor. Station Arts Centre Co-operative (25 300 $)

Rénover un lieu de rassemblement et une galerie au centre-ville de Rosthern .

Rénover un lieu de rassemblement et une galerie au centre-ville de . Municipalité rurale de Edenwold n o 158 (25 059 $)

Revitaliser deux terrains de tennis/pickleball au parc Emerald.

Revitaliser deux terrains de tennis/pickleball au parc Emerald. Ville de Luseland (25 000 $)

Rénover un important bâtiment public polyvalent.

Rénover un important bâtiment public polyvalent. Village de Middle Lake (18 750$)

Aménager un espace réservé aux événements en plein air dans le centre-ville.

Aménager un espace réservé aux événements en plein air dans le centre-ville. Municipalité de Lumsden (18 597 $)

Installer des terrasses saisonnières, des jardinières, des allées pour les personnes en fauteuil roulant et des tables de pique-nique dans le centre-ville.

Installer des terrasses saisonnières, des jardinières, des allées pour les personnes en fauteuil roulant et des tables de pique-nique dans le centre-ville. Municipalité rurale de Pinto Creek n o 75 (18 300$)

Remplacer le parc de jeux de Kincaid et installer des tables de pique-nique et des bancs publics à Meyronne , Kincaid et Hazenmore .

Remplacer le parc de jeux de et installer des tables de pique-nique et des bancs publics à , et . Municipalité de Rocanville (15 140 $)

Aménager une patinoire permanente en plein air dotée d'une surface en asphalte.

Aménager une patinoire permanente en plein air dotée d'une surface en asphalte. Municipalité de Qu'Appelle (15 000 $)

Construire une patinoire permanente en plein air.

Construire une patinoire permanente en plein air. Village de Dorintosh et Dorintosh Community Cooperative (15 000 $)

Relocaliser et agrandir l'aire de jeux.

Relocaliser et agrandir l'aire de jeux. Village de Coleville (13 179 $)

Installer deux chaudières à haut rendement à la patinoire communautaire et ajouter un éclairage LED.

Installer deux chaudières à haut rendement à la patinoire communautaire et ajouter un éclairage LED. Village de Hawarden (13 125 $)

Installer un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air au Centennial Hall.

Installer un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air au Centennial Hall. Village de Neville (6 750 $)

Transformer l'ancien terrain de sport de l'école en terrain de disque-golf.

Transformer l'ancien terrain de sport de l'école en terrain de disque-golf. Village de Strongfield (6 375 $)

Rénover l'abri des joueurs du terrain de balle et ajouter un éclairage au parc du terrain de balle.

Rénover l'abri des joueurs du terrain de balle et ajouter un éclairage au parc du terrain de balle. Village de Loreburn (5 587 $)

Rénover le kiosque à balles à côté du terrain de balle sur le terrain de sport.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected] ; Craig Henry, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]