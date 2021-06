Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé l'octroi de 11 513 951 $ à 11 projets dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE).

Voici les projets annoncés aujourd'hui :

607696 Saskatchewan Ltd. (faisant affaire sous le nom de Heads Up Plant Protectants) ( Saskatoon ) a reçu 560 000 $ pour établir une chaîne de transformation pour le traitement biologique novateur des semences.

( ) a reçu 560 000 $ pour établir une chaîne de transformation pour le traitement biologique novateur des semences. Avena Foods Limited (Rowatt) a reçu 2 500 000 $ pour établir une nouvelle chaîne de transformation de l'avoine afin de répondre à la demande croissante.

(Rowatt) a reçu 2 500 000 $ pour établir une nouvelle chaîne de transformation de l'avoine afin de répondre à la demande croissante. Blue Sky Hemp Ventures Ltd. ( Saskatoon ) a reçu 749 115 $ pour la modernisation de ses installations en vue d'accroître le pressage de l'huile de chanvre et le raffinage de l'huile de CBD.

( ) a reçu 749 115 $ pour la modernisation de ses installations en vue d'accroître le pressage de l'huile de chanvre et le raffinage de l'huile de CBD. Brandt Industries Canada Ltd. (Regina) a reçu 4 269 889 $ pour l'achat, l'installation et la mise en service d'un équipement de pointe pour la découpe laser automatisée des métaux, la manutention et le formage des métaux.

(Regina) a reçu 4 269 889 $ pour l'achat, l'installation et la mise en service d'un équipement de pointe pour la découpe laser automatisée des métaux, la manutention et le formage des métaux. Curbie Cars Inc. ( Saskatoon ) a reçu 800 000 $ pour étendre les fonctionnalités et les marchés d'une plateforme de vente de véhicules en ligne.

( ) a reçu 800 000 $ pour étendre les fonctionnalités et les marchés d'une plateforme de vente de véhicules en ligne. North Star Systems Inc. ( Saskatoon ) a reçu 400 000 $ pour acquérir du matériel et faire croître le marché des produits de surveillance à distance des réservoirs.

( ) a reçu 400 000 $ pour acquérir du matériel et faire croître le marché des produits de surveillance à distance des réservoirs. Offstreet Technology Inc. (Regina) a reçu 200 000 $ pour élargir les opérations et la technologie d'une entreprise de plateforme de validation de stationnement pour les clients.

(Regina) a reçu 200 000 $ pour élargir les opérations et la technologie d'une entreprise de plateforme de validation de stationnement pour les clients. Retail Innovation Labs Inc. (faisant affaire sous le nom de Cova Software) (Regina) a reçu 531 125 $ pour étendre les fonctionnalités et les marchés d'une plateforme logicielle de vente au détail de cannabis.

(Regina) a reçu 531 125 $ pour étendre les fonctionnalités et les marchés d'une plateforme logicielle de vente au détail de cannabis. Salon Scale Technology Inc. ( Saskatoon ) a reçu 300 000 $ pour élargir les fonctionnalités et le soutien à la clientèle du logiciel de salon en tant que service.

( ) a reçu 300 000 $ pour élargir les fonctionnalités et le soutien à la clientèle du logiciel de salon en tant que service. Saskarc Inc. (Oxbow) a reçu 837 500 $ pour établir une capacité d'assemblage et de soudage robotisés afin de répondre à la demande du marché.

(Oxbow) a reçu 837 500 $ pour établir une capacité d'assemblage et de soudage robotisés afin de répondre à la demande du marché. SkillShark Software Inc. ( Saskatoon ) a reçu 366 322 $ pour le développement et l'expansion d'un logiciel d'évaluation des athlètes et des employés en tant que plateforme de service.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises à accroître leur productivité, à croître et à être concurrentielles sur le marché mondial. Ces investissements devraient se traduire par une augmentation des ventes à l'exportation et des revenus des entreprises, ainsi que par la création de nouveaux emplois.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les entreprises canadiennes ont travaillé fort tout au long de la pandémie pour maintenir leur base et continuer à employer des travailleurs canadiens pendant une crise. C'est pourquoi nous continuerons à faire des investissements stratégiques pour soutenir les collectivités et les entreprises dans toutes les régions du pays. Notre message aux propriétaires d'entreprises touristiques et aux travailleurs est clair : nous serons là pour vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, avec tout ce qu'il faudra, et nous traverserons cette épreuve ensemble. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada reconnaît que des économies régionales solides sont essentielles à la réussite et à la durabilité futures de notre pays. Au sortir de cette pandémie, nous sommes déterminés à rétablir la confiance des entreprises, à créer des emplois et à faire en sorte que la croissance soit soutenue par l'innovation et la productivité à long terme. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés et soutient le développement de grappes industrielles de premier plan par l'intermédiaire du programme Croissance et productivité des entreprises (PCE).

Le programme Croissance et productivité des entreprises soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

Les agences de développement régional (ADR) mettent en œuvre le volet CPE partout au Canada . DEO exécute le programme CPE dans l'Ouest canadien.

