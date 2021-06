OTTAWA, ON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, qui évolue rapidement et se mondialise, les Canadiens ont besoin d'un marché équitable et sécuritaire sur lequel ils peuvent compter.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un financement de plus de 3 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans le cadre du Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles pour appuyer 21 projets axés sur la consommation qui contribueront à la protection et à l'autonomisation des consommateurs canadiens.

Les projets financés portent sur de nombreux sujets, notamment sur la protection de la vie privée sur le marché en ligne, l'accessibilité des services de télécommunications pour les Canadiens vulnérables et les questions de consommation découlant des événements sans précédent de la COVID-19. Ces projets appuieront les efforts visant à assurer que les Canadiens sont informés et protégés lorsqu'ils prennent des décisions liés à l'achat de produits et services. Ces efforts cadrent avec l'objectif du gouvernement d'assurer une reprise économique forte où personne n'est laissé pour compte, et où les Canadiens se sentent protégés et habilités.

Citation

« En appuyant cette recherche, nous protégeons les intérêts des Canadiens et nous contribuons à l'habilitation des consommateurs. Cette recherche fournira aux consommateurs l'information dont ils ont besoin pour participer en toute confiance au marché, tout en appuyant l'élaboration de politiques du point de vue des consommateurs. Félicitations aux récipiendaires d'aujourd'hui, j'ai hâte de voir les résultats de leurs recherches. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles dispose d'un budget annuel de 1,69 million de dollars. Pour l'appel de propositions de deux ans 2021-2023, le Programme a reçu 37 propositions, dont 21 ont été recommandées pour un financement fondé sur le mérite.

Le Bureau de la consommation gère ce programme au nom du gouvernement.

La recherche financée dans le cadre de ce programme permettra d'examiner des questions émergentes liées à certains sujets, notamment :

les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la façon dont les consommateurs participent au marché et leur accès aux remboursements;



l'expérience des consommateurs canadiens en ce qui concerne l'infrastructure de recharge des véhicules électroniques actuelle;



les risques concernant la protection de la vie privée et des données associés à la participation des consommateurs au marché numérique et leur compréhension de ces risques;



l'évolution de l'environnement des télécommunications et les répercussions possibles sur les services aux consommateurs.

Le financement fourni dans le cadre du volet de développement de ce programme aide les organisations de consommateurs à continuer de remplir de façon impartiale leur mandat de représentation des intérêts des consommateurs canadiens.

Restez branchés

Trouvez plus de services et de renseignements sur Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA, Facebook : Canadian Innovation, Instagram : @cdninnovation and LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home