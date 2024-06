Le colloque de technologie mondialement reconnu Web Summit Vancouver apportera pendant trois ans un exceptionnel élan aux secteurs de la technologie de la Colombie-Britannique à compter de 2025.

VANCOUVER, BC, le 18 juin 2024 /CNW/ - La conférence Collision, surnommée « les Olympiques de la technologie », sera accueillie à Vancouver grâce au soutien du gouvernement du Canada et à un réseau de partenaires de développement économique local. La conférence, qui sera repositionnée sous le nom de Web Summit Vancouver à compter de 2025, stimulera la croissance économique, attirera des investissements et des talents de technologie dans la province et positionnera notre région à titre de carrefour international d'innovation.

Un financement de 6,6 millions de dollars de PacifiCan contribuera à mettre le secteur de la technologie de la Colombie-Britannique en contact avec des possibilités mondiales. (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 6,6 millions de dollars à Destination Vancouver pour accueillir le Web Summit à Vancouver pendant trois ans, à compter de mai 2025. Le ministre a fait cette annonce à Toronto, où il assistait à la conférence Collison 2024.

Le secteur de la technologie de la Colombie-Britannique compte plus de 11 000 entreprises et fournit des emplois de qualité à plus de 200 000 personnes. L'arrivée du Web Summit à Vancouver contribuera à créer des liens entre les plus brillants et brillantes innovatrices, innovateurs, entrepreneurs et entrepreneures de la Colombie-Britannique et des chefs de file de la technologie du monde entier, créant des possibilités d'investissement et des avantages durables pour l'écosystème local de la technologie.

Le Web Summit attirera en outre des milliers de personnes dans les hôtels, les restaurants et les autres commerces de Vancouver, créant d'importantes retombées économiques pour le secteur touristique de la Colombie-Britannique.

Web Summit Vancouver est le résultat d'une collaboration fructueuse avec des partenaires qui ont pour la Colombie-Britannique et le Canada les mêmes ambitions que PacifiCan. Par l'intermédiaire de ce partenariat avec Destination Vancouver, le gouvernement de la Colombie-Britannique, Innovate BC, Invest Vancouver et la Ville de Vancouver, PacifiCan contribue à attirer le monde de la technologie aux portes de la Colombie-Britannique.

La vision de PacifiCan consiste à créer une prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens et toutes les Britanno-Colombiennes. L'investissement du gouvernement du Canada dans Web Summit Vancouver éveillera des échos qui se répercuteront bien après 2027 en renforçant l'écosystème de la technologie et en propulsant la Colombie-Britannique vers l'avenir.

Citations

« PacifiCan est là pour défendre la place de la Colombie-Britannique en tant que carrefour international d'innovation et de technologie, doté de talents et d'entreprises de pointe tournés vers une croissance mondiale. Web Summit Vancouver constitue pour la région une occasion transformatrice qui créera les conditions propices à une croissance durable pour de nombreuses années à venir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

Faits en bref :

Vancouver occupe le premier rang en Amérique du Nord pour ce qui est de la croissance des emplois de haute technologie, avec une hausse de 62,7 % de 2016 à 2021.

occupe le premier rang en Amérique du Nord pour ce qui est de la croissance des emplois de haute technologie, avec une hausse de 62,7 % de 2016 à 2021. Le secteur de la technologie de la Colombie-Britannique fournit des emplois de haute qualité et des salaires près de 80 % plus élevés que la moyenne provinciale.

Web Summit est une entreprise d'événements de technologie qui rassemble une communauté de fondateurs et de fondatrices, d'entrepreneurs et d'entrepreneures, de chefs d'entreprise et d'investisseurs dans le but de créer des liens et de discuter de technologies et des tendances qui façonnent notre monde.

Destination Vancouver est un organisme à but non lucratif dirigé par ses membres qui se consacre à la promotion et à la gestion de Vancouver à titre de destination. Son but est de transformer les communautés et les visiteurs par la force du voyage, ainsi que de se positionner en tant que leader, défenseur et ambassadeur sérieux de Vancouver .

est un organisme à but non lucratif dirigé par ses membres qui se consacre à la promotion et à la gestion de à titre de destination. Son but est de transformer les communautés et les visiteurs par la force du voyage, ainsi que de se positionner en tant que leader, défenseur et ambassadeur sérieux de . PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service de la population de la Colombie-Britannique. Les programmes et les services de PacifiCan aident les entreprises, les organismes à but non lucratif et les collectivités à devenir plus forts.

Liens connexes :

