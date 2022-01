Le nouvel ensemble a été aménagé dans l'ancien immeuble Mitchell Fabrics, au 637, rue Main. Afin de permettre la distanciation physique et d'accroître la capacité d'hébergement de nuit, MSP a achevé des travaux de rénovation pour passer de 70 matelas, à son ancien emplacement, à 120 lits pour la nuit. Le nouveau site fonctionne au maximum de ses capacités, ou plus, depuis son ouverture en décembre 2020.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, et Rochelle Squires, ministre des Familles, ont annoncé que les gouvernements du Canada et du Manitoba verseront une contribution à des fins d'immobilisations de 1,5 million de dollars provenant du financement de l'Entente bilatérale Canada-Manitoba dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Cette contribution soutiendra les coûts en immobilisations de MSP pour l'acquisition de l'immeuble de Mitchell Fabrics en vue de l'agrandissement de sa maison d'hébergement.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a investi 2 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SNL afin de soutenir la construction de Main Street Project.

De plus de 800 000 $ provenant de dons privés et 500 000 $ supplémentaires de la Winnipeg Foundation ont été affectés au projet.

Citations :

« Depuis 50 ans, Main Street Project aide les habitants de Winnipeg à trouver un abri sûr et l'annonce d'aujourd'hui concernant son expansion est une excellente nouvelle pour notre ville. Tout le monde mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit sûr qu'il peut appeler son chez-soi - le principe fondamental de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. Avec d'autres projets soutenus par le gouvernement fédéral dans notre ville et notre province, l'expansion du MSP a déjà un impact réel sur nos citoyens les plus vulnérables qui sont sans abri ou risquent de le devenir. Je tiens à remercier Main Street Project et nos partenaires gouvernementaux pour leur soutien continu et leur engagement à créer des espaces dans notre ville pour les personnes dans le besoin. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint Boniface-Saint Vital

"Nous avons vu comment le COVID-19 a aggravé les défis existants en matière de logement et d'itinérance, et sans une action urgente du gouvernement du Canada, la pandémie en cours pourrait entraîner une augmentation spectaculaire de l'itinérance. Créer rapidement des logements pour répondre à cette crise du logement est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre de notre engagement à répondre aux graves besoins en matière de logement dans tout le pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour les personnes vulnérables à Winnipeg. » - Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Il est essentiel d'offrir un endroit où passer la nuit aux personnes en situation d'itinérance, surtout à l'approche des mois d'hiver plus froids. Bien qu'il reste du travail à faire pour soutenir les personnes en situation d'itinérance du Manitoba, le travail de Main Street Project pour accroître la capacité de son établissement aidera un plus grand nombre de Manitobains et de Manitobaines en situation d'itinérance à accéder à un endroit sûr où rester et à recevoir du soutien. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles

« Être en mesure d'ouvrir les portes de notre nouveau refuge en décembre 2020 pour soutenir la population la plus marginalisée de Winnipeg avec un niveau de dignité que nous n'avons pas été en mesure de fournir dans le passé a été d'une importance critique pour nous. Le début de la pandémie a amplifié le besoin d'un espace approprié, et nos bailleurs de fonds se sont mobilisés pour soutenir nos efforts d'achat et de rénovation rapide. Le refuge a été très utilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis son ouverture, offrant des services à accès facile à des milliers de personnes qui n'avaient nulle part où aller. » - Jamil Mahmood, Directeur Exécutif, Main Street Project





Faits en bref :

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à d'autres investissements récents du gouvernement du Manitoba dans le logement et aux initiatives visant à lutter contre l'itinérance des derniers mois, notamment :

dans le logement et aux initiatives visant à lutter contre l'itinérance des derniers mois, notamment : un investissement de 100 000 $ en financement des immobilisations pour la construction d'un ensemble de 21 logements abordables au 545 Broadway, au sein de la communauté 2SLGBTQ+;



un investissement de près de 2 millions de dollars pour le 390, avenue Ross, un ensemble de logements abordables au centre-ville de Winnipeg destiné aux personnes vulnérables en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi qu'aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie;

destiné aux personnes vulnérables en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi qu'aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie;

l'octroi de 1,5 million de dollars à End Homelessness Winnipeg pour créer une halte-chaleur supplémentaire appelée N'Dinawekmak - Our Relatives, qui permettra de créer jusqu'à 150 nouveaux lits pour la nuit et un camp de soins de proximité à Winnipeg pour les personnes qui en ont le plus besoin;

pour les personnes qui en ont le plus besoin;

un investissement de plus de 6 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance pendant la pandémie de COVID-19, y compris 5,8 millions de dollars pour Siloam Mission, Resource Assistance for Youth et l'Armée du Salut, afin d'offrir des lits pour la nuit et de permettre la distanciation physique, ainsi que des haltes-accueil de jour et des options d'hébergement en isolement gérées par Main Street Project;



la création du premier programme de banque d'aide au loyer de la province pour soutenir la stabilité du logement pour les familles à revenu faible ou modeste, qui permet d'investir 5,6 millions de dollars pour offrir des prêts sans intérêt aux locataires qui sont en retard dans le paiement de leur loyer ou qui ont besoin d'un logement plus convenable.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur Main Street Project, visitez le site https://www.mainstreetproject.ca

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]