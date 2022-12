Un excellent premier bilan du plan d'action gouvernemental contre l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est fier de déposer le premier rapport de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM) à l'Assemblée nationale. Il dresse un bilan très positif de cette première année de mise en œuvre.

En effet, 34 des 37 mesures prévues au PACSESM sont en cours de réalisation et 1 mesure est déjà complétée. Les résultats obtenus à ce jour découlent du travail et de la collaboration des 18 ministères et organismes gouvernementaux partenaires du plan d'action.

Citation :

« Ce premier bilan témoigne du sérieux accordé à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. Il démontre non seulement que notre gouvernement a respecté son engagement, mais surtout qu'il a su rallier de nombreux intervenants à cette priorité nationale. Beaucoup reste à faire pour combattre un tel fléau, mais nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration afin de protéger nos jeunes et de réduire le nombre d'actes criminels à la source. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le PACSESM, dévoilé le 3 décembre 2021, prévoit des investissements de 150 millions $ sur cinq ans. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , il cible cinq axes d'intervention pour répondre aux besoins des populations touchées : la recherche; la communication et la sensibilisation; la prévention et la formation; la répression, ainsi que la reconstruction et la réhabilitation.

Il faudra plus d'un an pour mesurer tous les effets concrets des réalisations, mais plusieurs retombées sont déjà observables :

Les opérations de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et de la nouvelle Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile ont conduit à 171 arrestations pour la période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022;

octobre 2021 au 30 septembre 2022;

La réalisation d'une campagne nationale de communication visant à sensibiliser la population aux pièges et aux conséquences de l'exploitation sexuelle a généré de nombreux résultats, dont plus de 14,4 millions de vues sur les plateformes numériques et une augmentation de 29 % du volume d'appels à la ligne Info-aide violence sexuelle le mois suivant le lancement;



La Journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle au Québec et la première semaine thématique annuelle, tenues en mars 2022, ont mené à plusieurs articles dans l'actualité et à diverses initiatives de partenaires sur les médias sociaux et sur leurs plateformes;



La bonification du Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes a permis d'accorder 2,25 M$ à 35 organismes communautaires.

Par ailleurs, une mesure additionnelle, initialement non prévue au PACSESM, a aussi permis le financement du projet Sphères, une initiative regroupant six partenaires communautaires et institutionnels de la région montréalaise et qui offre des services personnalisés d'accompagnement aux personnes victimes d'exploitation sexuelle âgées de 12 à 24 ans. La somme octroyée au projet est de 880 000 $ sur trois ans.

Le prochain rapport de mise en œuvre sera déposé en décembre 2024. D'ici là, des avancements majeurs sont prévus en ce qui a trait à quatre grands enjeux, soit le financement des organismes œuvrant auprès des personnes victimes et de leurs proches; la particularité des interventions en contexte autochtone; les obstacles à la sortie de la prostitution et à la réinsertion sociale; et le développement des connaissances, qui se traduira notamment par des formations destinées aux milieux de l'intervention sociale, des forces de l'ordre, des services correctionnels et du système judiciaire.

Lien connexe :

Premier rapport de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

