Un été éclaté de haut en bas à Tremblant

MONT-TREMBLANT, QC, le 3 mai 2023

RÉNOVATIONS ET INVESTISSEMENTS À TREMBLANT

Le Westin Tremblant fait peau neuve : Plus de 15 M$ seront investis dans le Westin Tremblant au cours des deux prochaines années. Dès cet été, les 122 chambres de l'établissement ainsi que toutes les aires publiques de l'hôtel seront complètement rénovées. De plus, un nouveau gym de plus de 2000 pi2 et 4000 pi2 d'espace rénové pour réunions et banquets s'ajouteront également à l'offre de première qualité de l'hôtel. Les visiteurs pourront se prélasser dans un tout nouveau spa haut de gamme opéré par Amérispa et faire l'expérience d'un nouveau restaurant d'envergure mené de main de maître par des chefs de la famille culinaire d'Oliver & Bonacini. Le restaurant « sœur » du Bar George à Montréal offrira un service complet du déjeuner au souper, en plus de se convertir en lounge tendance en soirée.

Le Fairmont Tremblant se refait une beauté extérieure : La terrasse de la piscine extérieure du Fairmont Tremblant fera l'objet de rénovations majeures cet été. Tout au long des travaux, qui prendront fin à l'automne 2023, le Moment Spa, situé dans l'hôtel, sera ouvert, tout comme les installations aquatiques intérieures de l'établissement de renom.

UNE TRAME ÉVÉNEMENTIELLE BONIFIÉE

L'été à Tremblant est synonyme d'événements et d'animation de toutes sortes qui donnent vie à la destination tout entière. Musique et prouesses sportives, la programmation éclatée donne à tous la chance d'y passer des moments inoubliables. Survol de quelques unes des options offertes aux visiteurs cet été.

Les Rythmes Tremblant, entre le 6 juillet et le 12 août : Pour la première fois cet été, les Rythmes Tremblant se déclineront en trois saveurs. La destination accueillera d'abord des artistes émergents lors du week-end Découvertes (du 6 au 9 juillet). Par la suite, ce sera la le new country qui prendra d'assaut la place Saint-Bernard (du 20 au 22 juillet) avec, entre autres, la visite du populaire chanteur country québécois Matt Lang, et finalement deux jours de musique latine feront danser les visiteurs.

Festival international du Blues de Tremblant, du 12 au 16 juillet : Pour sa 28è année d'existence, le Blues se donne de nouveaux airs, une nouvelle voix, une édition des plus variée musicalement. On infuse Tremblant d'une nouvelle énergie qui rajeunit le festival et nouveau rythme habite la programmation. Des têtes d'affiches tels que Southern Avenue, Sugary Rayford, Dumpstaphunk et Delgres offiront des prestations dans le village piétonnier. Plus de 100 concerts gratuits durant 5 jours.

Parade West Trainz, du 25 au 27 juillet et du 3 au 5 août : Nouveauté Un convoi musical équipés d'instruments et de musiciens déambule dans le village piétonnier et interprète des pièces allant du reggae au zydeco et du blues au dixie. Un voyage initiatique et poétique où la musique envoûte tous ceux qui osent faire quelques pas de danse.

Spectacle BMX, du 28 au 30 juillet : Des athlètes de BMX de renommée mondiale exécuteront des cascades périlleuses qui sauront impressionner les petits comme les grands.

Week-end folk, du 24 au 26 août : Tremblant sera transportée dans un univers musical folk grâce à des prestations favorisant la proximité avec les artistes.

Fête de la musique avec Angèle Dubeau, du 1 au 4 septembre : La 23e édition de la Fête de la musique, sous la direction artistique d'Angèle Dubeau, s'installe dans le village piétonnier avec, en vedette, des artistes de renom et des virtuoses à découvrir. Cette année encore, visiteurs et mélomanes pourront assister à de nombreux concerts gratuits à l'extérieur, célébrant la musique de tous les genres, de toutes les époques et de tous les horizons, qui feront vivre aux visiteurs toute une gamme d'émotions. Un dernier coup de chapeau à l'été tout en musique !

UN TERRAIN DE JEU GRANDEUR NATURE

Activités nautiques : Pour profiter de l'été, rien ne bat le lac Tremblant. Du ski nautique au tube, familles et amis peuvent passer leurs journées chaudes à tenter de nouvelles expériences hautes en adrénaline ou à relaxer au soleil en toute quiétude. C'est l'endroit idéal pour s'adonner à l'activité de son choix : parcours de nage balisé, plages, location d'embarcations motorisées et plus encore. À la fin de la journée, on retourne au village piétonnier qui ne se trouve qu'à quelque pas !

Tonga Lumina : Tonga Lumina offre aux visiteurs une expérience sensorielle en forêt grâce à un parcours nocturne de 1,5 km illuminé entièrement en pleine nature. La marche d'environ une heure commence par une remontée mécanique à mi-montagne, s'engouffre dans les bois et sollicite tous les sens des visiteurs qui s'y aventurent. Ouverture à la mi-mai.

Ziptrek Écotours : L'arrivée en télécabine au sommet du mont Tremblant n'est que le début de l'aventure Ziptrek Écotours qui propose de redescendre la montagne jusqu'au village piétonnier grâce à cinq tyroliennes vertigineuses qui s'étendent sur près de 4 kilomètres. Une façon complètement palpitante pour les amateurs de plein air de survoler la nature environnante et d'en apprendre plus sur l'écologie de la région.

Golfs Tremblant : Cet été, l'attente prendra fin le 12 mai avec l'ouverture du golf le Diable, tandis que le golf le Géant ouvrira le 9 juin. Les golfeurs peuvent dès maintenant réserver leurs visites sur les deux terrains d'une beauté imprenable.

Télécabine panoramique : Entourés de vues spectaculaires, les visiteurs pourront explorer la nature environnante grâce à l'une des nombreuses options offertes au sommet : randonnée pédestre, tour d'observation 360°, spectacle d'oiseaux de proie et restauration au Grand Manitou.

UNE JOURNÉE QUI S'ÉTIRE TARD EN SOIRÉE

Après une journée bien remplie à jouer dehors ou à profiter des nombreuses activités offertes à Tremblant, les visiteurs peuvent choisir d'étirer le plaisir, même une fois le soleil couché. Du resto familial à l'expérience gastronomique, en passant par les terrasses conviviales et les bars festifs, Tremblant a tout ce qu'il faut pour célébrer l'été en toute beauté !

Central Tapas & Nightclub : Chic adresse gastronomique de jour, ce nouveau restaurant se transforme en piste de danse en fin de soirée pour une expérience de boîte de nuit VIP. On y retrouve un menu qui combine avec passion les tapas espagnoles avec les saveurs du Québec, pour une expérience hors du commun.

Le P'tit Caribou : Considéré comme l'un des meilleurs bars d'après-ski au monde, le P'tit Caribou est aussi un incontournable de la vie nocturne régionale. Avec des cocktails savamment réalisés et un menu fait à partir de produits locaux et frais, c'est l'endroit idéal pour combler un petit creux à tout moment de la journée.

Microbrasserie La Diable : Dégustez des bières artisanales 100% naturelles brassées sur place et profitez de superbes terrasses pour étirer la journée jusqu'à tard dans la soirée.

