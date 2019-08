Un établissement de soins mieux adapté pour les aînés et des services Internet par fibre optique pour la Première Nation d'Eskasoni

ESKASONI, NS, le 13 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans l'infrastructure communautaire pour veiller à ce que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie et permettent aux collectivités de croître. Le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que des investissements stratégiques dans l'infrastructure communautaire jouent un rôle clé dans le soutien du dynamisme des collectivités tout en créant de bons emplois qui encouragent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Leroy Denny, chef d'Eskasoni, ont annoncé un financement pour la construction d'un établissement de soins de longue durée et l'installation d'un câble à fibres optiques pour les résidents de la Première Nation d'Eskasoni.

Une fois les projets terminés, les aînés et les personnes handicapées de la Première Nation d'Eskasoni se prévaudront de services de soins de longue durée et plus de 1 200 résidents auront accès à Internet haute vitesse.

Le nouveau centre de soins de longue durée sera construit sur une partie de la parcelle de terrain récemment ajoutée au territoire de la Première Nation d'Eskasoni grâce au processus d'ajout aux réserves. La ministre Jordan a annoncé l'approbation récente d'un ajout à la réserve indienne d'Eskasoni au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Cet ajout à la réserve entraînera également davantage de possibilités d'aménagements commerciaux et résidentiels pour la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 7,3 millions de dollars.

« Nos collectivités méritent des infrastructures modernes qui permettent aux résidents de s'épanouir et aux entreprises de prospérer. L'amélioration de la connectivité et la construction d'un nouvel établissement de soins de longue durée permettent de paver la voie aux futures possibilités au sein de la Première Nation d'Eskasoni et contribueront à sa viabilité à long terme. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Le centre de soins pour aînés est un excellent exemple de la façon dont les ajouts aux réserves permettent d'améliorer la santé et la viabilité des collectivités des Premières Nations. L'utilisation prévue du territoire par Eskasoni entraînera une hausse des possibilités commerciales et des emplois pour la collectivité, et, surtout, la construction d'une résidence grâce à laquelle les aînés pourront maintenir les liens avec leurs familles et leur culture. Félicitations au chef Denny et à tous les membres de la collectivité d'Eskasoni. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Investir dans la Première Nation d'Eskasoni aidera cette fière collectivité à devenir plus forte. La construction d'un foyer de soins de longue durée moderne et l'amélioration des services Internet permettront à la collectivité d'Eskasoni d'obtenir le soutien dont elle a besoin pour les familles qui la constituent ainsi que pour sa croissance économique. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Le nouvel établissement de soins pour aînés permettra aux Micmacs de perpétuer notre tradition, qui consiste à prendre soin des nôtres dans notre collectivité. Kiknu, qui se traduit par « notre maison », sera un endroit où nos aînés se sentiront chez eux et où ils continueront d'entretenir des liens avec leur collectivité et leur culture.

Jusqu'à maintenant, le fait que la majorité des résidents de la collectivité utilise des technologies actuelles sans avoir le plein accès à Internet a toujours été un désavantage. La possession de notre propre réseau Internet haute vitesse et la fourniture d'un éventail de services à prix abordables permettront à notre collectivité d'entrer dans la modernité sur le plan de la disponibilité des services.

Ces nouvelles possibilités constitueront un moteur important de l'économie dans notre collectivité et créeront de nouveaux emplois, qui sont si nécessaires, et c'est ce que vise toujours mon conseil. Ces projets nous permettent de protéger notre culture, de prendre soin de nos gens et d'offrir des emplois, ce qui est une grande victoire pour nous et un grand pas vers la réconciliation. » [Traduction libre]

Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets liés aux infrastructures vertes, dont 5 milliards peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'œuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

Au total, 86,5 hectares (213,74 acres) de terres adjacentes ont été ajoutés à l'extrémité ouest de la réserve indienne no 3 d' Eskasoni par décret le 21 juin 2019.

par décret le 21 juin 2019. Une réserve est une parcelle de terre fédérale réservée à l'usage et au profit d'une Première Nation en particulier; un ajout à une réserve consiste en l'intégration d'une nouvelle parcelle de terrain au territoire d'une réserve existante d'une Première Nation.

La parcelle peut être adjacente à la réserve existante ou séparée de cette dernière; elle peut se trouver en milieu rural ou urbain.

Produits connexes

Document d'information : Un établissement de soins mieux adapté pour les aînés et des services Internet par fibre optique pour la Première Nation d'Eskasoni

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra la construction d'un établissement de soins de longue durée et l'installation d'un câble à fibres optiques pour les résidents de la Première Nation d'Eskasoni.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 7,3 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Titre du projet Emplacement Programme Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Projet « Niknen » pour les soins de longue durée des Premières Nations Cap-Breton Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives Construction d'un nouvel établissement de soins de longue durée comprenant 48 lits et destiné principalement aux aînés et aux personnes handicapées de la collectivité de la Première Nation d'Eskasoni. 19 689 450 $ 6 563 150 $ Projet d'installation d'un câble à fibres optiques pour la Première Nation d'Eskasoni Cap-Breton Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques Installation de la fibre optique et fourniture de services Internet aux 4 600 résidents de la Première Nation d'Eskasoni. 2 505 825 $ 835 275 $

Ajouts aux réserves

Un total de 86,5 hectares (213,74 acres) de terres adjacentes a été ajouté à la lisière ouest de la réserve indienne Eskasoni no 3 par décret en conseil le 21 juin 2019. Le terrain servira à l'aménagement commercial et résidentiel, y compris l'établissement de soins aux aînés proposé.

Une réserve est une parcelle de terre dont le titre juridique est détenu par la Couronne (le gouvernement du Canada), à l'usage et au profit d'une Première Nation en particulier. Un ajout à une réserve (AR) est une parcelle de terrain que l'on ajoute aux terres de réserve d'une Première Nation ou qui permet de créer une nouvelle réserve. Les terres ajoutées peuvent être adjacentes à des terres de réserve existantes (contiguës) ou non (non contiguës), et elles peuvent être ajoutées à des réserves en milieu rural ou urbain.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

La Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Ajouts aux réserves

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1332267668918/1332267748447

