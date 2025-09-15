TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), chef de file mondial en services professionnels, a publié sa mise à jour du marché canadien de l'assurance pour l'automne 2025. Ce rapport, qui appuie l'engagement continu d'Aon à aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques et de programmes d'assurance, révèle que le marché canadien de l'assurance des biens et de la responsabilité civile (P&C) présente des conditions favorables, caractérisées par une capacité accrue, une performance de souscription solide et une concurrence renforcée.

« Ces facteurs favorisent des modalités plus avantageuses et des options de couverture plus étendues, car les assureurs accordent la priorité à la fidélisation de leurs clients et cherchent à offrir une plus grande valeur ajoutée », a déclaré Catherine Lanctôt, vice-présidente principale et directrice nationale, Groupe des Services Financiers chez Aon. « Ce contexte offre aux organisations la possibilité d'optimiser leurs stratégies d'assurance en les harmonisant à leurs objectifs commerciaux à court et à long terme, afin de s'assurer que leur couverture puisse soutenir l'évolution de leurs priorités et de leurs besoins opérationnels. »

Autres conclusions clés :

Le marché de l'assurance des biens demeure résilient malgré les pertes catastrophiques récentes. L'augmentation de la capacité de souscription et la rentabilité améliorée offrent des options de couverture élargies, mais les propriétés exposées aux catastrophes naturelles font toujours l'objet d'une surveillance accrue et de conditions plus strictes.





Le marché de la cyberassurance évolue rapidement, mettant l'accent sur des contrôles de cybersécurité robustes et des plans de réponse aux incidents. Les organisations qui démontrent une gestion rigoureuse bénéficient d'une meilleure couverture et de tarifs plus avantageux.





La fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques extrêmes complexifient l'évaluation des risques et soulignent l'importance de bâtir des programmes d'assurance résilients pour la protection future.





Les taux d'assurance responsabilité civile restent stables, avec une concurrence saine entre les assureurs. Un bon historique de sinistres permet de maintenir les franchises, mais les expositions à haut risque peuvent faire face à des hausses de taux et à une souscription plus stricte.





Le marché canadien de l'assurance construction est de plus en plus concurrentiel, les assureurs augmentant leur capacité et priorisant la croissance. Des solutions personnalisées et une gestion des risques rigoureuse permettent aux clients de se démarquer et d'obtenir une couverture supérieure.

