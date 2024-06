MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le Collège Villa Maria est fier d'annoncer que l'enseignant André Cholmsky s'est vu décerner un des plus prestigieux prix au pays alors que le Premier ministre Justin Trudeau lui a remis le Prix pour l'excellence dans l'enseignement afin de souligner son parcours exceptionnel. Ce prestigieux prix national, décerné à deux enseignants seulement à travers le Québec, est la plus haute distinction accordée aux éducateurs au Canada. Il récompense ceux qui font preuve d'un dévouement, d'une innovation et d'une inspiration extraordinaires à l'égard de leurs élèves.

« Toute l'équipe de Villa Maria est heureuse que le travail et l'engagement d'André auprès des élèves soient reconnus. Depuis son arrivée à Villa Maria en 1998, André a été la pierre angulaire du département des sciences et celui des mathématiques, inspirant d'innombrables élèves grâce à ses méthodes d'enseignement novatrices. Il mérite toute la reconnaissance qui lui est aujourd'hui démontrée et nous sommes chanceux de le compter parmi notre corps enseignant », souligne Mme Marie Anna Bacchi, directrice générale du Collège Villa Maria.

La capacité d'André à rendre les sciences et les mathématiques attrayantes et accessibles, combinée à son engagement en faveur de la réussite des élèves et de son implication dans la communauté, illustre les qualités d'un enseignant véritablement inspirant.

Un enseignement innovant, amoureux des sciences, des mathématiques, et des technologies

André Cholmsky sait rendre les sciences et les mathématiques vivantes pour ses élèves. Il considère ces matières comme des outils permettant de comprendre et de transformer le monde. Fort d'un baccalauréat en génie, il est convaincu que les expériences éducatives formatrices vécues au secondaire sont un des facteurs les plus importants dans la décision des jeunes de poursuivre une carrière dans les sciences et les technologies.

Les méthodes d'enseignement d'André sont aussi uniques qu'efficaces. Il combine sa connaissance approfondie de la science et des mathématiques avec une approche ludique et aventureuse de l'éducation. Il fait également une grande place à la technologie et a joué un rôle déterminant dans son intégration dans les salles de classe à Villa Maria, renforçant ainsi la confiance des élèves et leur préparation au monde du travail.

En plus d'être un enseignant impliqué au quotidien, André participe à plusieurs projets extracurriculaires. Par exemple, il est à la tête du projet de la Techno-ferme qui enseigne aux élèves l'agriculture urbaine durable et le changement climatique par le biais de tâches pratiques et qui comprend plusieurs grandes parcelles de jardin en plein air et un certain nombre d'installations agricoles expérimentales à l'intérieur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'ÉcoLab, un programme plus vaste à Villa Maria dans lequel des projets écologiques sont mis en pratique par des enseignants, des élèves et des membres de la communauté.

« C'est un véritable honneur de recevoir cette reconnaissance. L'engagement des élèves mène à leur réussite et je mets tout en œuvre pour les accompagner dans leur succès. Pour moi, tout ce qui se passe de l'entrée de l'élève dans l'école jusqu'à sa sortie doit être traité comme une activité pédagogique. C'est très gratifiant de voir que des approches innovantes et différentes sont reconnues par ce prix à leur juste valeur », explique André Cholmsky.

À propos du Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement

Depuis 1994, les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement rendent hommage aux enseignants des niveaux primaire et secondaire dans toutes les disciplines, en reconnaissance de leur travail exceptionnel. Depuis 1993, le travail de plus de 1 800 enseignants a été souligné.

À propos du Collège Villa Maria

Le Collège Villa Maria est un établissement d'éducation privé mixte qui dispense une formation de niveau secondaire à 1 900 élèves, en français et en anglais. La mission de Villa Maria est de révéler le plein potentiel de chaque élève grâce à un accompagnement personnalisé. Depuis plus de 170 ans et avec plus de 20 000 finissants, le Collège a acquis une solide réputation et la qualité de son enseignement est grandement reconnue. Classé monument historique en 1951, l'édifice du Collège est situé dans un environnement enchanteur et procure un milieu de vie stimulant, qui favorise l'épanouissement et le développement des élèves.

SOURCE Collège Villa Maria

Renseignements : Chahinez Dib, [email protected], 514 266-9732