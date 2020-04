Un engouement grandissant pour l'élevage de poules en milieu urbain

LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis plusieurs semaines, nous notons un intérêt grandissant pour l'élevage de poules pondeuses en milieu urbain. La Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente l'ensemble des producteurs d'œufs de la province. Prendre soin des poules pondeuses, c'est leur métier. Ils sont à l'affût de toutes les normes de bien-être animal, de salubrité et de mise en marché.

Voici donc quelques conseils aux citoyens qui souhaiteraient accueillir des poules à domicile. Tout d'abord, il est important de contacter sa municipalité afin de connaître les règles et précautions qui s'appliquent, d'apporter certaines modifications à son arrière-cour traditionnelle, d'allouer du temps au quotidien pour l'entretien des poules, en somme de se renseigner sur les standards applicables pour assurer leur bien-être et la salubrité de leur environnement et de bien se préparer.

«Les citoyens qui se lancent dans l'élevage de poules pondeuses le font peut-être pour sécuriser leur approvisionnement en œufs, mais ces derniers peuvent être rassurés; il ne manquera pas d'œufs en épicerie. Nous avons peut-être connu quelques problèmes de distribution temporaires il y a quelques semaines, mais sachez que la situation est rentrée dans l'ordre depuis », a confirmé Paulin Bouchard, président-directeur général de la Fédération.

Être un producteur d'œufs en milieu urbain peut être une expérience enrichissante et une grande source de fierté. Toutefois, manquer aux tâches quotidiennes peut grandement nuire à la santé des poules, leur bien-être, la qualité de leurs œufs, et par conséquent, la santé humaine. Si vous envisagez de faire l'élevage de poules en milieu urbain, nous vous conseillons de consulter cette liste de consignes et de suivre les recommandations identifiées sur notre site internet.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 165 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,7 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.



