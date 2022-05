« Ce qui est super intéressant avec un emploi dans nos magasins du Québec, c'est qu'on y a aussi notre siège social, à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal. On offre donc bien plus qu'un emploi d'été aux étudiants québécois. On leur offre une porte d'entrée dans notre vaste réseau, où les possibilités de carrière à long terme sont nombreuses », explique Nadine Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe's Canada. « On valorise beaucoup la croissance à l'interne chez Lowe's Canada et nos associés en magasin forment un excellent bassin de talents pour nos postes au siège social. C'est une occasion en or pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leur carrière chez nous après leurs études. »

Les personnes intéressées par un emploi dans un magasin RONA ou Réno-Dépôt sont invitées à se rendre en magasin pour poser leur candidature. Un(e) gestionnaire pourrait même les rencontrer sur-le-champ pour une entrevue.

Des occasions mur à mur

En plus des postes ouverts en magasin, Lowe's Canada est présentement en recrutement pour des postes saisonniers à son centre de distribution de Boucherville. Avec un salaire d'entrée très concurrentiel et un horaire de travail du lundi au vendredi, ce centre de distribution offre des conditions attrayantes pour les étudiant(e)s du Grand Montréal.

Rendez-vous au https://carrieres.lowescanada.ca/ pour consulter toutes les offres d'emploi dans votre région.

